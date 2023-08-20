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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Зюйдтироль
3:3
Конец матча
Специя
0'
0:1
8' Гол
Моро Лука
31' Желтая карточка
Мюль Лукас
1:1
32' Пенальти
Казираги Даниэль
1:2
36' Гол
Реца Аркадиуш
45' Желтая карточка
Гирингелли Лука
2:2
50' Пенальти
Казираги Даниэль
2:3
62' Гол
Моро Лука
69' Желтая карточка
Николау Димитрис
79' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
86' Желтая карточка
Одогву Рафаэль
90' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
3:3
90' Гол
Одогву Рафаэль
90'+10

Ход матча

8'
0:1
Моро Лука
(Бандинелли Филиппо)
31'
 
Мюль Лукас
32'
Казираги Даниэль
1:1
36'
1:2
Реца Аркадиуш
(Николау Димитрис)
45'
Гирингелли Лука
 
46'
Бро Жереми
Raphael Kofler
 
46'
Silvio Merkaj
Джорджини Андреа
 
46'
 
Экдаль Альбин
Ципот Тио
50'
Казираги Даниэль
2:2
58'
 
Rachid Kouda
Журковски Шимон
58'
 
Бастони Симоне
Мюль Лукас
62'
2:3
Моро Лука
(Rachid Kouda)
68'
 
Кассата Франческо
Реца Аркадиуш
69'
 
Николау Димитрис
77'
Чиско Андреа
Ровер Маттео
 
77'
Lorenzo Lonardi
Гирингелли Лука
 
79'
Мазиелло Андреа
 
83'
 
Эспозито Франческо
Моро Лука
86'
Emanuele Pecorino
Казираги Даниэль
 
86'
Одогву Рафаэль
 
90'
 
Антонуччи Мирко
90'
Одогву Рафаэль
3:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 329 Количество передач 679
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
1
Полуцци
Джакомо
6
Гирингелли
Лука
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
18
Ровер
Маттео
21
Тайт
Фабиан
28
Raphael
Kofler
24
Simone
Davi
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
17
Журковски
Шимон
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
11
Ципот
Тио
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Зюйдтироль
4-4-2
Специя
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Специя

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

LPC
2:1
СCB
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 2 (2) 2
Одогву Рафаэль 1 1
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 2
Реца Аркадиуш 1 1
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Одогву Рафаэль 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 1 0
Мюль Лукас 1 0
Антонуччи Мирко 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3
Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Специя

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Венеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФералпиСало
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Венеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реджо-Аудаче
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФералпиСало
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Комо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 2
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Специя Реца Аркадиуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
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