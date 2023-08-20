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Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Читтаделла
1:0
Второй тайм: 54'
Реджо-Аудаче
0'
5' Желтая карточка
Francesco Amatucci
7' Желтая карточка
Natan Girma
28' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
35' Желтая карточка
Бранка Симоне
45' Желтая карточка
Чигарини Лука
1:0
45' Гол
Francesco Amatucci

Ход матча

5'
Francesco Amatucci
 
7'
 
Natan Girma
28'
Кариссони Лоренцо
 
35'
Бранка Симоне
 
45'
 
Чигарини Лука
45'
Francesco Amatucci
1:0
46'
 
Ланини Эрик
Muhamed Varela Djamanca
46'
 
Нарди Филиппо
Natan Girma

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Реджо-Аудаче
1.30
4.70
15.00
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
20
Каррьеро
Джузеппе
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
16
Вита
Алессио
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
23
Петтинари
Стефано
7
Muhamed
Varela
Djamanca
Читтаделла
4-3-1-2
Реджо-Аудаче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francesco Amatucci 1 1
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 1 0
Natan Girma 1 0

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3
Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0
Реджо-Аудаче
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Венеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФералпиСало
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Венеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реджо-Аудаче
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФералпиСало
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Комо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 2
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Специя Реца Аркадиуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Natan Girma уходит с поля. Нарди Филиппо выходит вместо него
  • 46'
    Muhamed Varela Djamanca уходит с поля. Ланини Эрик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Francesco Amatucci бьет в цель!
  • 45'
    Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Кариссони Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Natan Girma получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Francesco Amatucci получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Реджо-Аудаче
1.30
4.70
15.00
Все Коэффициенты
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