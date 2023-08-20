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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Читтаделла
1:0
Конец матча
Реджо-Аудаче
0'
5' Желтая карточка
Francesco Amatucci
7' Желтая карточка
Natan Girma
28' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
35' Желтая карточка
Бранка Симоне
45' Желтая карточка
Чигарини Лука
1:0
45' Гол
Francesco Amatucci
74' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
90'+8

Ход матча

5'
Francesco Amatucci
 
7'
 
Natan Girma
28'
Кариссони Лоренцо
 
35'
Бранка Симоне
 
45'
 
Чигарини Лука
45'
Francesco Amatucci
1:0
46'
 
Ланини Эрик
Muhamed Varela Djamanca
46'
 
Нарди Филиппо
Natan Girma
65'
Тессьоре Андреа
Francesco Amatucci
 
65'
Пандольфи Лука
Filippo Pittarello
 
71'
 
Видо Лука
Петтинари Стефано
73'
Мастрантонио Валерио
Каррьеро Джузеппе
 
74'
 
Бьянко Алессандро
80'
 
Davide Guglielmotti
Пьераньоло Эдоардо
83'
 
Вергара Антонио
Портанова Маноло
85'
Маистрелло Томми
Andrea Magrassi
 
85'
Корнвиг Эмиль
Вита Алессио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 278 Количество передач 508
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
20
Каррьеро
Джузеппе
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
16
Вита
Алессио
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
8
Чигарини
Лука
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
23
Петтинари
Стефано
7
Muhamed
Varela
Djamanca
Читтаделла
4-3-1-2
Реджо-Аудаче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francesco Amatucci 1 1
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Natan Girma 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3
Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0
Реджо-Аудаче
(2 матча)
100%
2 победы 0 ничьих 0 поражений
Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

Читтаделла
Реджо-Аудаче

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 2
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Венеция Похьянпало Йоэль 1
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
  • 65'
    Filippo Pittarello уходит с поля. Пандольфи Лука выходит вместо него
  • 65'
    Francesco Amatucci уходит с поля. Тессьоре Андреа выходит вместо него
  • 46'
    Natan Girma уходит с поля. Нарди Филиппо выходит вместо него
  • 46'
    Muhamed Varela Djamanca уходит с поля. Ланини Эрик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Francesco Amatucci бьет в цель!
  • 45'
    Чигарини Лука получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Кариссони Лоренцо получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Natan Girma получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Francesco Amatucci получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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