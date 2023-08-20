  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Парма
1:0
Второй тайм: 55'
ФералпиСало
0'
19' Желтая карточка
Ман Деннис
28' Желтая карточка
Loris Bacchetti
36' Желтая карточка
Чеппители Лука
1:0
37' Пенальти
Бенедычак Адриан
43' Желтая карточка
Davide Balestrero

Ход матча

19'
Ман Деннис
 
28'
 
Loris Bacchetti
36'
 
Чеппители Лука
37'
Бенедычак Адриан
1:0
43'
 
Davide Balestrero

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
ФералпиСало
1.56
5.70
7.38
Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
6
Loris
Bacchetti
87
Мартелла
Бруно
27
Denis
Hergheligiu
21
Карраро
Федерико
8
Davide
Balestrero
14
Компаньон
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
10
Ди
Мольфетта
Давиде
Парма
4-2-3-1
ФералпиСало
4-3-3

История личных встреч

Парма
ФералпиСало

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:0
ЛП
0:1
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 1 (1) 1
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ман Деннис 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Davide Balestrero 1 0

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0
Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4
ФералпиСало
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0
ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4 ФералпиСало - Порденоне 1:1 Санджулиано Сити - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Арциньяно 1:0 Про Верчелли - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Падова 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Венеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФералпиСало
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Комо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Венеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Парма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реджо-Аудаче
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФералпиСало
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Комо
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 2
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Специя Реца Аркадиуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Davide Balestrero получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Бенедычак Адриан из команды Парма забивает с точки!
  • 36'
    Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Loris Bacchetti получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Ман Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
ФералпиСало
1.56
5.70
7.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 1:0 ФералпиСало онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Парма
ФералпиСало
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 