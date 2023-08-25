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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Сампдория
0:2
Конец матча
Пиза
0'
0:1
14' Гол
Трамони Маттео
36' Желтая карточка
Феррари Алекс
0:2
59' Гол
Alesandro Arena
67' Желтая карточка
Николас Андраде
82' Желтая карточка
Alesandro Arena
90' Желтая карточка
Юрешкин Роко
90' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90'+11

Ход матча

14'
0:1
Трамони Маттео
36'
Феррари Алекс
 
53'
 
Валоти Матиа
Морео Стефано
59'
0:2
Alesandro Arena
60'
Даниэле Гиларди
Феррари Алекс
 
61'
Борини Фабио
Аскилдсен Кристоффер
 
61'
Де Лука Мануэль
Ла Гумина Антонино
 
67'
 
Николас Андраде
69'
Риччи Матео
Йепес Жерар
 
72'
 
Трамони Лисандру
Д'Аллесандро Марко
72'
 
Калабрези Артуро
Херманнссон Хьёртур
81'
 
Юрешкин Роко
Беруатто Пьетро
81'
 
Пиччинини Габриэле
Трамони Маттео
82'
 
Alesandro Arena
83'
Баррека Антонио
Simone Giordano
 
90'
 
Юрешкин Роко
90'
 
Калабрези Артуро

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 6 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 425 Количество передач 363
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
25
Феррари
Алекс
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
5
Аскилдсен
Кристоффер
28
Йепес
Жерар
10
Верре
Валерио
23
Депаоли
Фабио
20
Ла
Гумина
Антонино
11
Педрола
Эстанис
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
77
Д'Аллесандро
Марко
11
Трамони
Маттео
28
Alesandro
Arena
32
Морео
Стефано
Сампдория
4-3-3
Пиза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депаоли Фабио 1 0.5
Ла Гумина Антонино 1 (1) 0.5
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 1
Alesandro Arena 1 1

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 1 0
Феррари Алекс 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 1 0
Николас Андраде 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1
Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2
Пиза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0
Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2

Результаты матчей

Сампдория
Пиза

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 2
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Венеция Похьянпало Йоэль 1
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Феррари Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Трамони Маттео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сампдория 0:2 Пиза онлайн

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