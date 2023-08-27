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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Катанзаро
2:1
Второй тайм: 90+'
Тернана
0'
1:0
10' Гол
Бьяши Томмазо
1:1
45' Гол
Раймондо Антонио
53' Желтая карточка
Луперини Грегорио
54' Желтая карточка
Шитум Марио
2:1
89' Пенальти
Вандепутте Яри
90' Желтая карточка
Соренсен Фредерик

Ход матча

10'
Бьяши Томмазо
1:0
45'
1:1
Раймондо Антонио
(Мантовани Валерио)
46'
 
Фавазули Костантино
Коррадо Никколо
53'
 
Луперини Грегорио
54'
Шитум Марио
 
58'
Помпетти Марко
Верна Лука
 
58'
Доннарумма Альфредо
Йемелло Пьетро
 
59'
Стоппа Маттео
Оливери Андреа
 
63'
 
Пройетти Маттиа
Лабойко Якуб
63'
 
Маргинеан Юлиус
Луперини Грегорио
76'
 
Фавилли Андреа
Раймондо Антонио
79'
Крайнц Лука
Davide Veroli
 
79'
Д'Андреа Лука
Бьяши Томмазо
 
82'
 
Ди Стефано Филиппо
Фалетти Сесар
89'
Вандепутте Яри
2:1
90'
 
Соренсен Фредерик

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Тернана
7.20
3.32
7.30
Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
33
Оливери
Андреа
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
23
Диаките
Салим
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
91
Коррадо
Никколо
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
Катанзаро
4-4-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СC
2:1
СC
5:1
СC
1:3
К
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 1 0.5
Вандепутте Яри 1 (1) 0.5
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 1 0.5
Ди Стефано Филиппо 1 0.5
Мантовани Валерио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тернана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0
Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Фиделис Андрия 4:0
Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1

Результаты матчей

Катанзаро
Тернана

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Катанзаро
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Катанзаро
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Катанзаро
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мантовани Валерио сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Катанзаро
    Ничья
    Тернана
    7.20
    3.32
    7.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Катанзаро 2:1 Тернана онлайн

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