  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 1500
Катанзаро
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
10' Гол
Бьяши Томмазо
1:1
45' Гол
Раймондо Антонио
53' Желтая карточка
Луперини Грегорио
54' Желтая карточка
Шитум Марио
2:1
89' Пенальти
Вандепутте Яри
90' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
90'+7
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
33
Оливери
Андреа
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
23
Диаките
Салим
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
66
Пююхтя
Никлас
91
Коррадо
Никколо
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
Катанзаро
4-4-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Катанзаро
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СC
2:1
СC
5:1
СC
1:3
К
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 1 0.5
Вандепутте Яри 1 (1) 0.5
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 1 0.5
Ди Стефано Филиппо 1 0.5
Мантовани Валерио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тернана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тернана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0
Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Фиделис Андрия 4:0
Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1

Результаты матчей

Катанзаро
Тернана

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Козенца
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Катанзаро
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Читтаделла
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Сампдория
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Катанзаро
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Специя Моро Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Зюйдтироль Мазиелло Андреа 2
ФералпиСало Чеппители Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мантовани Валерио сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Катанзаро 2:1 Тернана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     