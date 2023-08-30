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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Бари
1:0
Второй тайм: 57'
Читтаделла
0'
1:0
6' Гол
Насти Марко
50' Желтая карточка
Маистрелло Томми

Ход матча

6'
Насти Марко
(Сибилли Джузеппе)
1:0
46'
 
Кариссони Лоренцо
Federico Giraudo
46'
 
Francesco Amatucci
Корнвиг Эмиль
50'
 
Маистрелло Томми

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Читтаделла
2.50
4.15
9.20
Все Коэффициенты
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
77
Моракьоли
Грегорио
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
17
Корнвиг
Эмиль
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
10
Кассано
Клаудио
9
Andrea
Magrassi
32
Маистрелло
Томми
Бари
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Бари
Читтаделла

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:3
СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 1 0.33
Насти Марко 1 0.33
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francesco Amatucci 1 0.33

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 1 1
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Насти Марко 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Маистрелло Томми 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Фраре Доменико 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0
Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2

Результаты матчей

Бари
Читтаделла

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бари
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бари
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Сампдория
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Венеция
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Читтаделла
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Кремонезе
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Венеция
 0:1 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Бари
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Читтаделла
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сампдория
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Тернана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Специя
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бари
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сампдория
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Катанзаро
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Читтаделла
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Куцупиас Илиас сделал результативную передачу.
  • 6'
    Сибилли Джузеппе сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Насти Марко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Читтаделла
2.50
4.15
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бари 1:0 Читтаделла онлайн

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