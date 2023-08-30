Тур: 3. Стадион: Сан Никола.
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
6'
1:0
50'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
22
Бренно
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бари
Читтаделла
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.33
|Насти Марко
|1
|0.33
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Francesco Amatucci
|1
|0.33
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|1
|1
|Бренно
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|1
|0
|Маистрелло Томми
|1
|0
|Кариссони Лоренцо
|1
|0
|Фраре Доменико
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0
Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2
Результаты матчей
Бари
Читтаделла
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бари
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Парма
|Бернабе Адриан
|2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Парма
|Кулибали Войо
|1 1
|Реджо-Аудаче
|Alessandro Marcandalli
|1 1