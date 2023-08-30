  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Бари
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
6' Гол
Насти Марко
50' Желтая карточка
Маистрелло Томми
83' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
1:1
89' Гол
Паван Никола
90'+10

Ход матча

6'
Насти Марко
(Сибилли Джузеппе)
1:0
46'
 
Кариссони Лоренцо
Federico Giraudo
46'
 
Francesco Amatucci
Корнвиг Эмиль
50'
 
Маистрелло Томми
59'
 
Пандольфи Лука
Маистрелло Томми
67'
 
Тессьоре Андреа
Кассано Клаудио
69'
Бенали Ахмед
Куцупиас Илиас
 
75'
Шедлер Орельен
Сибилли Джузеппе
 
75'
Эджума Малком
Моракьоли Грегорио
 
79'
 
Filippo Pittarello
Andrea Magrassi
82'
Пучино Раффаэле
Риччи Джакомо
 
83'
Белломо Никола
Насти Марко
 
83'
Ди Чезаре Валерио
 
89'
1:1
Паван Никола
(Тессьоре Андреа)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 396 Количество передач 413
  • 48 Владение мячом, % 52
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
77
Моракьоли
Грегорио
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
17
Корнвиг
Эмиль
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
10
Кассано
Клаудио
9
Andrea
Magrassi
32
Маистрелло
Томми
Бари
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Бари
Читтаделла

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:3
СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 1 0.33
Насти Марко 1 0.33
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паван Никола 1 0.33
Francesco Amatucci 1 0.33
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 2 1
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Насти Марко 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Маистрелло Томми 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Фраре Доменико 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0
Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2

Результаты матчей

Бари
Читтаделла

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бари
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Катанзаро Бьяши Томмазо 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Кремонезе Раванелли Лука 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Сибилли Джузеппе сделал результативную передачу.
    • 6'
      Куцупиас Илиас сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Насти Марко бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 1:1 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     