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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Тернана
0:0
Второй тайм: 62'
Кремонезе
0'
33' Желтая карточка
Раванелли Лука
41' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
49' Желтая карточка
Диаките Салим
61' Красная карточка
62' Желтая карточка

Ход матча

33'
 
Раванелли Лука
41'
 
Кастаньетти Микеле
46'
Раймондо Антонио
Фавилли Андреа
 
49'
Диаките Салим
 
61'
 
62'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Кремонезе
3.57
3.40
3.22
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
13
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
27
Фавазули
Костантино
3
Челли
Алессандро
III
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
1
Сарр
Мухамаду
18
Гильоне
Паоло
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Тернана
3-5-2
Кремонезе
4-3-2-1

История личных встреч

Тернана
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:3
СCA
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 1 0.33
Ди Стефано Филиппо 1 0.33
Мантовани Валерио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Диаките Салим 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бертолаччи Андреа 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Раванелли Лука 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Тернана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Тернана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Тернана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3
Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3

Результаты матчей

Тернана
Кремонезе

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Тернана
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бари
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Сампдория
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Венеция
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Читтаделла
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Кремонезе
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Венеция
 0:1 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Бари
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Читтаделла
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сампдория
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Тернана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Специя
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бари
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сампдория
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Катанзаро
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Читтаделла
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Диаките Салим получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Фавилли Андреа уходит с поля. Раймондо Антонио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Кремонезе
3.57
3.40
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:0 Кремонезе онлайн

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