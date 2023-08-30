Тур: 3. Стадион: Либеро Либерати.
0'
33' Желтая карточкаРаванелли Лука
41' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
49' Желтая карточкаДиаките Салим
62' Вторая желтая карточкаРаванелли Лука
0:1
65' ГолКода Массимо
90' Желтая карточкаФалетти Сесар
90'+6
Ход матча
33'
49'
62'
65'
0:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
447 Количество передач 375
-
54 Владение мячом, % 46
25
Лабойко
Якуб
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
История личных встреч
Тернана
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|1
|0.33
|Ди Стефано Филиппо
|1
|0.33
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|1
|0.33
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Тернана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Тернана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3
Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3
Результаты матчей
Тернана
Кремонезе
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тернана
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Катанзаро
|Бьяши Томмазо
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Кремонезе
|Раванелли Лука
|1 1
|Парма
|Кулибали Войо
|1 1