  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Тернана
0:1
Конец матча
Кремонезе
0'
33' Желтая карточка
Раванелли Лука
41' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
49' Желтая карточка
Диаките Салим
62' Вторая желтая карточка
Раванелли Лука
0:1
65' Гол
Кода Массимо
90' Желтая карточка
Фалетти Сесар
90'+6

Ход матча

33'
 
Раванелли Лука
41'
 
Кастаньетти Микеле
46'
Раймондо Антонио
Фавилли Андреа
 
49'
Диаките Салим
 
61'
 
Коллоколо Микеле
Gonzalo Abrego
62'
 
Раванелли Лука
64'
 
Бьянкетти Маттео
Дзанимачча Лука
65'
0:1
Кода Массимо
67'
Дионизи Федерико
Луперини Грегорио
 
67'
Коррадо Никколо
Диаките Салим
 
78'
Пююхтя Никлас
Лабойко Якуб
 
85'
Ди Стефано Филиппо
Касасола Тиаго
 
88'
 
Бертолаччи Андреа
Кастаньетти Микеле
88'
 
Цаджу Франк
Кода Массимо
90'
Фалетти Сесар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 447 Количество передач 375
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
13
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
27
Фавазули
Костантино
3
Челли
Алессандро
III
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
1
Сарр
Мухамаду
18
Гильоне
Паоло
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Тернана
3-5-2
Кремонезе
4-3-2-1

История личных встреч

Тернана
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:2
СB
1:2
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:3
СCA
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 1 0.33
Ди Стефано Филиппо 1 0.33
Мантовани Валерио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 0.33

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 2 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Диаките Салим 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Тернана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Тернана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3
Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3

Результаты матчей

Тернана
Кремонезе

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тернана
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Катанзаро Бьяши Томмазо 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Кремонезе Раванелли Лука 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тернана 0:1 Кремонезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     