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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сампдория
1:0
Второй тайм: 62'
Венеция
0'
25' Желтая карточка
Верре Валерио
1:0
46' Гол
Педрола Эстанис

Ход матча

25'
Верре Валерио
 
46'
Ла Гумина Антонино
Де Лука Мануэль
 
46'
Педрола Эстанис
(Верре Валерио)
1:0
57'
Виейра Ронни
Риччи Матео
 
61'
 
Лелла Нунцио
Эллертссон Микаэль-Эгиль
61'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Бузио Джанлука

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Венеция
2.55
4.50
3.80
Все Коэффициенты
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
8
Риччи
Матео
10
Верре
Валерио
11
Педрола
Эстанис
9
Де
Лука
Мануэль
16
Борини
Фабио
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
Сампдория
4-3-3
Венеция
4-3-2-1

История личных встреч

Сампдория
Венеция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депаоли Фабио 1 0.33
Педрола Эстанис 1 0.33
Ла Гумина Антонино 1 (1) 0.33
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 3 1
Похьянпало Йоэль 1 0.33
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Феррари Алекс 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лелла Нунцио 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1
Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0

Результаты матчей

Сампдория
Венеция

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бари
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Сампдория
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Венеция
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Читтаделла
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Кремонезе
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Венеция
 0:1 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Бари
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Читтаделла
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сампдория
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Тернана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Специя
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бари
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сампдория
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Катанзаро
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Читтаделла
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Венеция
2.55
4.50
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сампдория 1:0 Венеция онлайн

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