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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Сампдория
1:2
Конец матча
Венеция
0'
25' Желтая карточка
Верре Валерио
1:0
46' Гол
Педрола Эстанис
73' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
1:1
76' Гол
Гюткьяр Кристиан
85' Желтая карточка
Виейра Ронни
1:2
89' Гол
Тессманн Таннер
90' Желтая карточка
Панада Симоне
90' Желтая карточка
Стоянович Петар
90'+10
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
8
Риччи
Матео
10
Верре
Валерио
11
Педрола
Эстанис
9
Де
Лука
Мануэль
16
Борини
Фабио
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
Сампдория
4-3-3
Венеция
4-3-2-1

История личных встреч

Сампдория
Венеция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депаоли Фабио 1 0.33
Педрола Эстанис 1 0.33
Ла Гумина Антонино 1 (1) 0.33
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 3 1
Гюткьяр Кристиан 1 0.33
Похьянпало Йоэль 1 0.33
Тессманн Таннер 1 0.33
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Стоянович Петар 1 0
Феррари Алекс 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Виейра Ронни 1 0
Панада Симоне 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лелла Нунцио 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1
Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0

Результаты матчей

Сампдория
Венеция

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Катанзаро Бьяши Томмазо 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Кремонезе Раванелли Лука 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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