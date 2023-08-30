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Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Катанзаро
2:0
Второй тайм: 64'
Специя
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Моро Лука
29' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
31' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
44' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
1:0
53' Гол
Бьяши Томмазо
2:0
59' Гол в свои ворота
Николау Димитрис

Ход матча

20'
0:0
Моро Лука
29'
 
Амьен-Аду Кельвен
31'
Сконьямилло Стефано
 
44'
 
Бандинелли Филиппо
53'
Бьяши Томмазо
1:0
59'
Николау Димитрис
2:0
60'
 
Журковски Шимон
Бандинелли Филиппо
60'
 
Кроллис Раймондс
Rachid Kouda
62'
Оливери Андреа
Сунас Димитрис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Специя
3.25
3.67
61.00
Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
20
Понтиссо
Симоне
18
Гион
Андреа
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
29
Кассата
Франческо
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Катанзаро
4-4-2
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 2 0.67
Вандепутте Яри 1 (1) 0.33
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 1
Реца Аркадиуш 1 0.5
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Мюль Лукас 1 0
Антонуччи Мирко 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0
Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1

Результаты матчей

Катанзаро
Специя

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Бари
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Сампдория
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Венеция
 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Читтаделла
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Кремонезе
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Венеция
 0:1 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Бари
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Читтаделла
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сампдория
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Тернана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Кремонезе
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Специя
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бари
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сампдория
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Катанзаро
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кремонезе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Специя
 0:2 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Венеция
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тернана
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Читтаделла
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Парма Бернабе Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Реджо-Аудаче Alessandro Marcandalli 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Специя
3.25
3.67
61.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Катанзаро 2:0 Специя онлайн

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