Тур: 3. Стадион: Никола Чераволо.
0'
0:0
20' Не забитый пенальтиМоро Лука
29' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
31' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
44' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
1:0
53' ГолБьяши Томмазо
2:0
59' Гол в свои воротаНиколау Димитрис
Ход матча
20'
0:0
53'
1:0
59'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
23
Мюль
Лукас
80
Rachid
Kouda
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьяши Томмазо
|2
|0.67
|Вандепутте Яри
|1 (1)
|0.33
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0.5
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Rachid Kouda
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шитум Марио
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0
Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1
Результаты матчей
Катанзаро
Специя
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|Модена
|Стриццоло Лука
|2
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|2
|Парма
|Бернабе Адриан
|2
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Асколи
|Фаласко Никола
|1 1
|Парма
|Кулибали Войо
|1 1
|Реджо-Аудаче
|Alessandro Marcandalli
|1 1