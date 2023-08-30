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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Катанзаро
3:0
Конец матча
Специя
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Моро Лука
29' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
31' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
44' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
1:0
52' Гол
Бьяши Томмазо
2:0
59' Гол в свои ворота
Николау Димитрис
3:0
73' Гол
Помпетти Марко
90' Красная карточка
Оливери Андреа
90' Желтая карточка
Д'Андреа Лука
90' Желтая карточка
Дронговски Бартломей
90'+6
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
20
Понтиссо
Симоне
18
Гион
Андреа
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
29
Кассата
Франческо
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Катанзаро
4-4-2
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьяши Томмазо 2 0.67
Помпетти Марко 1 0.33
Вандепутте Яри 1 (1) 0.33
Йемелло Пьетро 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 1
Реца Аркадиуш 1 0.5
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дронговски Бартломей 1 0
Николау Димитрис 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Мюль Лукас 1 0
Антонуччи Мирко 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0
Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4 Катанзаро - Монополи 6:0 Витербезе - Катанзаро 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2
Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1

Результаты матчей

Катанзаро
Специя

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Катанзаро
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Венеция
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Кремонезе
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Пиза
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Асколи
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сампдория
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Комо
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Реджо-Аудаче
 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Венеция
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Кремонезе
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пиза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Венеция
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бари
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Козенца
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Асколи
 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
ФералпиСало
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 3
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2 (1)
Модена Стриццоло Лука 2
Катанзаро Бьяши Томмазо 2
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Асколи Фаласко Никола 1 1
Кремонезе Раванелли Лука 1 1
Парма Кулибали Войо 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Николау Димитрис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 52'
      Йемелло Пьетро сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Бьяши Томмазо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Катанзаро 3:0 Специя онлайн

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