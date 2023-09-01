Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

55' УДАЛЕНИЕ! - Кике Сетьен удален за устное оскорбление в адрес судьи

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Удар от ворот произведет Кадис

51' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эрнандес Хави V навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Кадис

48' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Мачис Дарвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Удар от ворот произведет Вильярреал

46' Алькарас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

45' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Кадис

42' Морено Херард не смог попасть в створ ударом издали

42' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Кадис

40' Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эрнандес Хави V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хименес Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Альбиоль Рауль получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Вильярреал

34' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кадис

32' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Г О О О О О Л - Мачис Дарвин из команды Кадис забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Филип Йоргенсен прыгнул не в ту сторону.

30' После проверки VAR судья не изменил решения - Кадис пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кадис

26' Сорлот Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Матч возобновлен

22' Иван Алехо получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Педраса Альфонсо получает красную карточку за не спортивное поведение

22' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

22' Удар от ворот произведет Вильярреал

22' Мачис Дарвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Мачис Дарвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Команда Кадис сравняла счет! Игра продолжается!

19' Рамос Кристофер из команды Кадис слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

18' Г О О О О Л - Рамос Кристофер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

18' Хорошую попытку сделал Мачис Дарвин . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Денис Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Рамос Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Иван Алехо нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Г О О О О Л - Сорлот Александр забивает ударом с правой ноги!

9' Карселен Исаак плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Денис Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Морено Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Вильярреал

5' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Эрнандес Хави V навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля