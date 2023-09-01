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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 15516 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Кадис
3:1
Второй тайм: 84'
Вильярреал
0'
0:1
10' Гол
Сорлот Александр
1:1
18' Гол
Рамос Кристофер
19' Желтая карточка
Рамос Кристофер
22' Красная карточка
Педраса Альфонсо
22' Желтая карточка
Алехо Иван
2:1
30' Пенальти
Мачис Дарвин
35' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
45' Красная карточка
Кике Сетьен
3:1
50' Гол
Мачис Дарвин
53' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
61' Желтая карточка
Баэна Алехандро
80' Желтая карточка
Эрнандес Луис
82' Желтая карточка
Хименес Фали

Ход матча

10'
0:1
Сорлот Александр
18'
Рамос Кристофер
1:1
19'
Рамос Кристофер
 
22'
 
Педраса Альфонсо
22'
Алехо Иван
 
27'
 
Моралес Луис
Сорлот Александр
30'
Мачис Дарвин
2:1
35'
 
Альбиоль Рауль
45'
 
Кике Сетьен
50'
Мачис Дарвин
(Эскаланте Гонсало)
3:1
53'
 
Куэнка Хорхе
57'
Собрино Рубен
Алехо Иван
 
61'
 
Баэна Алехандро
68'
 
Бреретон Бен
Пино Йереми
68'
 
Комесанья Санти
Баэна Алехандро
78'
Макси Гомес
Мачис Дарвин
 
78'
Алекс Фернандес
Рамос Кристофер
 
80'
Эрнандес Луис
 
82'
Хименес Фали
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 78 Количество передач 205
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 125
Кадис 4% (5)
X 23.2% (29)
Вильярреал 72.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вильярреал
3.55
6.80
99.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
11
Алехо
Иван
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
20
Террац
Рамон
22
Денис
Суарес
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
21
Пино
Йереми
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Вильярреал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачис Дарвин 2 (1) 0.5
Эрнандес Луис 1 0.25
Сан Эметерио Феде 1 0.25
Рамос Кристофер 1 0.25
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 2 0.5
Баэна Алехандро 1 0.25
Морено Херард 1 0.25
Куэнка Хорхе 1 0.25
Фойт Хуан 1 0.25
Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан Эметерио Феде 1 1
Алехо Иван 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Собрино Рубен 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Хименес Фали 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 2 0
Террац Рамон 2 0
Педраса Альфонсо 0 1
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Манди Аисса 1 0
Комесанья Санти 1 0
Бреретон Бен 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0

Результаты матчей

Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

0
0
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1
Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2
Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2

Результаты матчей

Кадис
Вильярреал

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кадис
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кадис
 3:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Вильярреал
 1:3 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 3:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 1:3 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Вильярреал
 1:3 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кадис
 3:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Вильярреал Сорлот Александр 2
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Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
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    Прогнозы 125
    Кадис 4% (5)
    X 23.2% (29)
    Вильярреал 72.8% (91)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Вильярреал
    3.55
    6.80
    99.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 3:1 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 3:1 Вильярреал

    Исход игры
    Кадис
    4% (5)
    Ничья
    23.2% (29)
    Вильярреал
    72.8% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    40.8% (51)
    0:1 Вильярреал
    21.6% (27)
    1:1 Ничья
    19.2% (24)
    0:2 Вильярреал
    5.6% (7)
    1:0 Кадис
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:1 Кадис
    1.6% (2)
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