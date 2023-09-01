Тур: 4. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 15516 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
3:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСорлот Александр
1:1
18' ГолРамос Кристофер
19' Желтая карточкаРамос Кристофер
22' Красная карточкаПедраса Альфонсо
22' Желтая карточкаАлехо Иван
2:1
30' ПенальтиМачис Дарвин
35' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
45' Красная карточкаКике Сетьен
3:1
50' ГолМачис Дарвин
53' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
61' Желтая карточкаБаэна Алехандро
80' Желтая карточкаЭрнандес Луис
82' Желтая карточкаХименес Фали
86' Желтая карточкаАлькарас Рубен
90' Желтая карточкаКомесанья Санти
90'+6
Ход матча
10'
0:1
18'
1:1
19'
22'
22'
30'
2:1
35'
45'
50'
53'
61'
80'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
230 Количество передач 360
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Алехо
Иван
18
Мачис
Дарвин
21
Рохер
Марти
20
Террац
Рамон
22
Денис
Суарес
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
22 Денис СуаресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Вильярреал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачис Дарвин
|2 (1)
|0.5
|Эрнандес Луис
|1
|0.25
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.25
|Рамос Кристофер
|1
|0.25
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|2
|0.5
|Баэна Алехандро
|1
|0.25
|Морено Херард
|1
|0.25
|Куэнка Хорхе
|1
|0.25
|Фойт Хуан
|1
|0.25
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Эрнандес Луис
|2
|0
|Хименес Фали
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Собрино Рубен
|1
|0
|Алькарас Рубен
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комесанья Санти
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Кадис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
0
0
Кадис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1
Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0 Эльче - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 1:0 Вильярреал - Кадис 2:0 Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2
Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2
Результаты матчей
Кадис
Вильярреал
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кадис
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|2:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|2:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|2:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Атлетико М
|Депай Мемфис
|2
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|2
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Кадис
|Сан Эметерио Феде
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 3:1 Вильярреал
Исход игры
Кадис
4% (5)
Ничья
23.2% (29)
Вильярреал
72.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
40.8% (51)
0:1 Вильярреал
21.6% (27)
1:1 Ничья
19.2% (24)
0:2 Вильярреал
5.6% (7)
1:0 Кадис
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:1 Кадис
1.6% (2)
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