  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 14196 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Альмерия
2:2
Второй тайм: 76'
Сельта
0'
0:1
24' Гол
Нуньес Унай
28' Желтая карточка
Пубиль Марк
0:2
33' Гол
Ларсен Йорген
1:2
54' Гол
Акиеме Серхио
55' Желтая карточка
Санчес Мануэль
2:2
68' Гол
Аррибас Серхио

Ход матча

24'
0:1
Нуньес Унай
(Аспас Яго)
28'
Пубиль Марк
 
33'
0:2
Ларсен Йорген
46'
Коне Ибраима
Эмбарба Адриан
 
54'
Акиеме Серхио
(Мелеро Гонсало)
1:2
55'
 
Санчес Мануэль
67'
Аррибас Серхио
Мелеро Гонсало
 
67'
Лопи Дион
Баба Иддрису
 
68'
Аррибас Серхио
(Рамазани Ларжи)
2:2
70'
 
Сведберг Виллиот
Ларсен Йорген

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 288 Количество передач 159
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 117
Альмерия 18.8% (22)
X 54.7% (64)
Сельта 26.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Сельта
42.00
3.72
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
2
Кайки
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
11
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
9
Суарес
Луис
III
13
Вильяр
Иван
4
Нуньес
Унай
2
Старфельт
Карл
28
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
23
Санчес
Мануэль
10
Аспас
Яго
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
Альмерия
4-2-3-1
Сельта
5-4-1

История личных встреч

Альмерия
Сельта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:1
КК
1:0
КК
1:3
П
2:2
П
0:1
П
2:4
П
3:1
КК
3:0
КК
2:0
С
4:3
С
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 2 0.5
Акиеме Серхио 1 0.25
Кайки 1 0.25
Мелеро Гонсало 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Рамазани Ларжи 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Унай 1 0.25
Ларсен Йорген 1 0.25
Мингеса Оскар 1 0.25
Аспас Яго 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 1 1
Рамазани Ларжи 2 0
Брандарис Хуан 1 0
Суарес Луис III 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0
Пубиль Марк 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 2 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Нуньес Унай 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Альмерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Альмерия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0
Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3
Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Альмерия
Сельта

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Сельта
 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18.
Альмерия
 2:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 2:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
18.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Сельта
 2:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Сельта
 2:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Альмерия
 2:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Вильярреал Сорлот Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Максимиану Луиш делает важнейший сейв!
  • 76'
    Хорошую попытку сделал Аспас Яго. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 76'
    Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 76'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 75'
    Контроль мяча: Альмерия: 66%, Сельта: 34%.
  • 75'
    Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 74'
    Оооо... вот это был удар! Коне Ибраима должен был забить с этой позиции.
  • 74'
    Хорошую попытку сделал Коне Ибраима. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 74'
    Альмерия начинает контратаку
  • 74'
    Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 74'
    Аспас Яго из команды Сельта подал угловой слева.
  • 73'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Пубиль Марк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 72'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 51.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Альмерия 18.8% (22)
    X 54.7% (64)
    Сельта 26.5% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Сельта
    42.00
    3.72
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 2:2 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 2:2 Сельта

    Исход игры
    Альмерия
    18.8% (22)
    Ничья
    54.7% (64)
    Сельта
    26.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (60)
    1:2 Сельта
    15.4% (18)
    1:0 Альмерия
    7.7% (9)
    2:1 Альмерия
    7.7% (9)
    0:1 Сельта
    6% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Альмерия
    1.7% (2)
    0:2 Сельта
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     