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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 14196 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Альмерия
2:3
Конец матча
Сельта
0'
0:1
24' Гол
Нуньес Унай
28' Желтая карточка
Пубиль Марк
0:2
33' Гол
Ларсен Йорген
1:2
54' Гол
Акиеме Серхио
55' Желтая карточка
Санчес Мануэль
2:2
68' Гол
Аррибас Серхио
2:3
87' Гол
Сведберг Виллиот
90'+10

Ход матча

24'
0:1
Нуньес Унай
(Аспас Яго)
28'
Пубиль Марк
 
33'
0:2
Ларсен Йорген
46'
Коне Ибраима
Эмбарба Адриан
 
54'
Акиеме Серхио
(Мелеро Гонсало)
1:2
55'
 
Санчес Мануэль
67'
Аррибас Серхио
Мелеро Гонсало
 
67'
Лопи Дион
Баба Иддрису
 
68'
Аррибас Серхио
(Рамазани Ларжи)
2:2
70'
 
Сведберг Виллиот
Ларсен Йорген
87'
2:3
Сведберг Виллиот
(Санчес Мануэль)
88'
Посо Алехандро
Пубиль Марк
 
89'
 
Айду Джозеф
Домингес Карлос
89'
 
Дувикас Анастасиос
Аспас Яго
90'
Баптистао Лео
Суарес Луис
 
90'
 
Тапия Ренато
Бамба Джонатан

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 609 Количество передач 347
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Альмерия 18.8% (22)
X 54.7% (64)
Сельта 26.5% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
2
Кайки
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
4
Баба
Иддрису
11
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
9
Суарес
Луис
III
13
Вильяр
Иван
4
Нуньес
Унай
2
Старфельт
Карл
28
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
23
Санчес
Мануэль
10
Аспас
Яго
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
Альмерия
4-2-3-1
Сельта
5-4-1

История личных встреч

Альмерия
Сельта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:1
КК
1:0
КК
1:3
П
2:2
П
0:1
П
2:4
П
3:1
КК
3:0
КК
2:0
С
4:3
С
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 2 0.5
Акиеме Серхио 1 0.25
Кайки 1 0.25
Мелеро Гонсало 0 0
Робертоне Лукас 0 0
Рамазани Ларжи 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Унай 1 0.25
Ларсен Йорген 1 0.25
Мингеса Оскар 1 0.25
Сведберг Виллиот 1 0.25
Аспас Яго 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 1 1
Рамазани Ларжи 2 0
Брандарис Хуан 1 0
Суарес Луис III 1 0
Пуигмаль Арнау 1 0
Пубиль Марк 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 2 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Нуньес Унай 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Альмерия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Альмерия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0
Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3
Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Альмерия
Сельта

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
10.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Гранада
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Вильярреал Сорлот Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Альмерия 18.8% (22)
    X 54.7% (64)
    Сельта 26.5% (31)
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    Где смотреть матч Альмерия 2:3 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 2:3 Сельта

    Исход игры
    Альмерия
    18.8% (22)
    Ничья
    54.7% (64)
    Сельта
    26.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (60)
    1:2 Сельта
    15.4% (18)
    1:0 Альмерия
    7.7% (9)
    2:1 Альмерия
    7.7% (9)
    0:1 Сельта
    6% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Альмерия
    1.7% (2)
    0:2 Сельта
    1.7% (2)
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