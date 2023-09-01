Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Сельта

94' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Санчес Мануэль из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Сведберг Виллиот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Альмерия

86' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Удар от ворот произведет Альмерия

82' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Альмерия

82' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Сельта

80' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Хорошую попытку сделал Мингеса Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Удар от ворот произведет Сельта

77' Оооо... вот это был удар! Аррибас Серхио должен был забить с этой позиции.

77' Аррибас Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Оооо... вот это был удар! Коне Ибраима должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Коне Ибраима . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Коне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

70' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Largie Ramazani сделал результативную передачу.

68' Удар от ворот произведет Альмерия

67' Пубиль Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Старфельт Карл нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

66' Кайки из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Удар от ворот произведет Альмерия

65' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

64' Робертоне Лукас из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Альмерия

59' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Сельта

59' Сегодняшная посещаемость составляет 14196 болельщиков

58' Пубиль Марк не смог попасть в створ ударом издали

58' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Робертоне Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Санчес Мануэль получил желтую карточку от судьи

53' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

50' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

50' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Пубиль Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника