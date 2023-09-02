Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Алавес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Дьякаби Муктар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Валенсия

49' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Алавес

48' Матч возобновлен

47' Гайя Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Горосабел Андони грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

47' Матч остановлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Алавес

41' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Валенсия

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кике Гарсия нанес удар в каркас ворот!

40' Алькаин Чебер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Гуриди Хон получил желтую карточку от судьи

37' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Алавес

34' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Дуарте Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Валенсия

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Гуриди Хон получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Гуриди Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Удар от ворот произведет Алавес

26' Дуро Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Гайя Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Валенсия

20' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Герра Хавьер пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

19' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

18' Хорошую попытку сделал Ногуэроль Диего Лопес . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Валенсия

10' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

9' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

8' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Алавес

6' Г О О О О Л - Дженк Озкаджар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

6' Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

5' СПАСЕНО - Кике Гарсия пробил пенальти, но Гиорги Мамардашвили отбивает!

5' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Алавес пробила пенальти.

4' Матч остановлен

3' СПАСЕНО - Кике Гарсия пробил пенальти, но Гиорги Мамардашвили отбивает!

3' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валенсия начинает с центра поля