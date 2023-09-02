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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16641 Главный судья: Гонсалес Пабло
Алавес
1:0
Второй тайм: 87'
Валенсия
0'
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Кике Гарсия
0:0
5' Не забитый пенальти
Кике Гарсия
1:0
6' Гол в свои ворота
Озкаджар Дженк
38' Желтая карточка
Гуриди Хон
45' Желтая карточка
Горосабел Андони
45' Желтая карточка
Гайя Хосе
82' Желтая карточка
Гевара Андер
87' Желтая карточка
Дьякаби Муктар

Ход матча

3'
Кике Гарсия
 
5'
Кике Гарсия
0:0
6'
Озкаджар Дженк
1:0
38'
Гуриди Хон
 
45'
Горосабел Андони
 
45'
 
Гайя Хосе
46'
 
Перес Фран
Корреа Тьерри
46'
 
Москера Кристиан
Озкаджар Дженк
61'
 
Каньос Серхи
Алмейда Андре
66'
Сола Алекс
Алькаин Чебер
 
70'
 
Амалла Селим
Лопес Диего
75'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
75'
Теналья Науэль
Седлар Александр
 
81'
 
Домингес Марио
Дуро Уго
82'
Гевара Андер
 
87'
 
Дьякаби Муктар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 176 Количество передач 239
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 115
Алавес 9.6% (11)
X 38.3% (44)
Валенсия 52.2% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Валенсия
3.15
5.40
35.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
16
Марин
Рафа
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
17
Алькаин
Чебер
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
4
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
12
Корреа
Тьерри
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
10
Алмейда
Андре
IV
9
Дуро
Уго
Алавес
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Валенсия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
3:1
П
2:1
П
3:1
КК
2:1
КК
2:1
П
1:2
П
2:1
П
2:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.5
Риоха Луис 1 0.25
Дуарте Рубен 1 0.25
Гуриди Хон 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 1 0.25
Дьякаби Муктар 1 0.25
Герра Хавьер 1 0.25
Пепелу 1 (1) 0.25
Алмейда Андре IV 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 2 0
Дуарте Рубен 1 0
Седлар Александр 1 0
Гуриди Хон 1 0
Гарсия Луис 1 0
Абкар Абделькабир 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 2 0
Гайя Хосе 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Алавес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1
Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Алавес
Валенсия

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Алавес
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
9.
Алавес
 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Валенсия
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Алавес
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
4.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Алавес
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 115
    Алавес 9.6% (11)
    X 38.3% (44)
    Валенсия 52.2% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Валенсия
    3.15
    5.40
    35.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Алавес
    9.6% (11)
    Ничья
    38.3% (44)
    Валенсия
    52.2% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    1:2 Валенсия
    33.9% (39)
    0:1 Валенсия
    8.7% (10)
    0:2 Валенсия
    5.2% (6)
    1:0 Алавес
    4.3% (5)
    2:1 Алавес
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Алавес
    1.7% (2)
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