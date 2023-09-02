Тур: 4. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 16641 Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
3' Undefined phrase: football_event_Кике Гарсия
0:0
5' Не забитый пенальтиКике Гарсия
1:0
6' Гол в свои воротаОзкаджар Дженк
38' Желтая карточкаГуриди Хон
45' Желтая карточкаГоросабел Андони
45' Желтая карточкаГайя Хосе
81' Желтая карточкаГевара Андер
86' Желтая карточкаДьякаби Муктар
89' Желтая карточкаБенавидес Карлос
90' Желтая карточкаГарсия Луис
90'+7
Ход матча
3'
5'
0:0
6'
1:0
38'
45'
45'
81'
86'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
176 Количество передач 239
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Санчес АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Алавес
Валенсия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.5
|Риоха Луис
|1
|0.25
|Дуарте Рубен
|1
|0.25
|Гуриди Хон
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|1
|0.25
|Дьякаби Муктар
|1
|0.25
|Герра Хавьер
|1
|0.25
|Пепелу
|1 (1)
|0.25
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Дуарте Рубен
|1
|0
|Седлар Александр
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Абкар Абделькабир
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|3
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Алавес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Алавес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1
Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2
Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Алавес
Валенсия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 75%
4:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Алавес
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Атлетико М
|Депай Мемфис
|2
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Валенсия
Исход игры
Алавес
9.6% (11)
Ничья
38.3% (44)
Валенсия
52.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:2 Валенсия
33.9% (39)
0:1 Валенсия
8.7% (10)
0:2 Валенсия
5.2% (6)
1:0 Алавес
4.3% (5)
2:1 Алавес
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Алавес
1.7% (2)
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