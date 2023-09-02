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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Бетис
0:0
Второй тайм: 48'
Райо Вальекано
0'
16' Желтая карточка
Миранда Хуан
43' Желтая карточка
Гидо Родригес
45' Желтая карточка
Гарсия Альваро

Ход матча

16'
Миранда Хуан
 
43'
Гидо Родригес
 
45'
 
Гарсия Альваро
46'
Абнер
Миранда Хуан
 
46'
Гуардадо Андрес
Гидо Родригес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 246 Количество передач 165
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 113
Бетис 84.1% (95)
X 12.4% (14)
Райо Вальекано 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Райо Вальекано
3.35
3.51
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
17
Родри
Родриго
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Лежён
Флорьян
5
Эрнандес
Аридане
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
21
Сисс
Пате
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
22
Рауль
де
Томас
Бетис
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Райо Вальекано

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:2
КК
1:1
КК
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
3:1
П
2:2
П
3:0
П
1:2
П
3:0
П
0:2
С
1:0
С
4:0
С
3:1
С
2:2

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.1
1.18

Среднее время на гол

42
76

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 2 0.5
Перес Айосе 1 0.25
Иско Аларкон 1 0.25
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 1 0.25
Сисс Пате 1 0.25
Паласон Иси 1 (1) 0.25
Нтекья Ранди 1 (1) 0.25
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 3 0
Иско Аларкон 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Луис Фелипе 1 0
Миранда Хуан 1 0
Абнер 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Балью Иван 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Лопес Унаи 1 0
Паласон Иси 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Валентин Оскар 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
0
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1
Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Бетис
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:7
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бетис
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 7 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Бетис
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
4.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Бетис
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Лежён Флорьян успешно блокирует удар.
  • 48'
    Перес Айосе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Иско Аларкон из команды Бетис нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 48'
    Перес Айосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Луис Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 46'
    Тактическая замена. Гидо Родригес уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес
  • 46'
    Тактическая замена. Миранда Хуан уходит с поля и его заменяет Абнер
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Бетис 84.1% (95)
    X 12.4% (14)
    Райо Вальекано 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Райо Вальекано
    3.35
    3.51
    4.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Бетис
    84.1% (95)
    Ничья
    12.4% (14)
    Райо Вальекано
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    46% (52)
    1:0 Бетис
    23% (26)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    2:0 Бетис
    8.8% (10)
    3:0 Бетис
    1.8% (2)
    3:1 Бетис
    1.8% (2)
    0:1 Райо Вальекано
    1.8% (2)
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