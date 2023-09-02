Тур: 4. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Муньис Алехандро
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаМиранда Хуан
43' Желтая карточкаГидо Родригес
45' Желтая карточкаГарсия Альваро
1:0
53' ГолВиллиан Жозе
55' Желтая карточкаЭспино Альфонсо
58' Желтая карточкаРауль де Томас
58' Желтая карточкаПаласон Иси
85' Желтая карточкаРока Марк
86' Желтая карточкаПерес Кике
90'+7
Ход матча
15'
43'
45'
46'
53'
1:0
55'
58'
58'
64'
85'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
481 Количество передач 372
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
11
Нтекья
Ранди
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Круз ХуанЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
15 Бартра МаркЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Перес ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
История личных встреч
Бетис
Райо Вальекано
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.1
1.18
Среднее время на гол
42
76
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.86
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|3
|0.75
|Перес Айосе
|1
|0.25
|Иско Аларкон
|1
|0.25
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.25
|Сисс Пате
|1
|0.25
|Паласон Иси
|1 (1)
|0.25
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.25
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|3
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Абнер
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспино Альфонсо
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
2
0
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1
Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Бетис
Райо Вальекано
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Бетис
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Виллиан Жозе
|3
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Бетис
84.1% (95)
Ничья
12.4% (14)
Райо Вальекано
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Бетис
46% (52)
1:0 Бетис
23% (26)
1:1 Ничья
11.5% (13)
2:0 Бетис
8.8% (10)
3:0 Бетис
1.8% (2)
3:1 Бетис
1.8% (2)
0:1 Райо Вальекано
1.8% (2)
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