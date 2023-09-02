Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Бетис играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Миранда Хуан не смог попасть в створ ударом издали

48' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Глупую желтую получил Гидо Родригес за то, что отбил ногой мяч после свистка

43' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Перес Айосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хорошую попытку сделал Перес Айосе . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Гидо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Родри Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Бетис

25' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

23' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Бетис

18' Балью Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Балью Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Миранда Хуан получил желтую карточку от судьи

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Миранда Хуан не смог попасть в створ ударом издали

14' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

9' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Луис Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля