Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Lorena Bedoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Хорошо играет на выходе Эрпс Мэри - мяч в ее руках

90' Игра в одни ворота сейчас. Колумбия (жен) доминирует и владеет мячом

90' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Бронз Люси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Leicy Santos навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хорошая попытка от Leicy Santos , был неплохой удар, но вратарь спас

86' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Сегодняшная посещаемость составляет 75784 болельщиков

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Lorena Bedoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Гринвуд Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Уолш Кейра ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

77' Гринвуд Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Игра в одни ворота сейчас. Англия (жен) доминирует и владеет мячом

75' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Уолш Кейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Lorena Bedoya пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

72' Leicy Santos навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Lorena Bedoya бьет издали, но Mary Earps ловит мяч в руки

71' Ana Guzman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Картер Джессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

66' Catalina Perez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Руссо Алессия первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

63' Daniela Arias ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

62' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Linda Caicedo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Картер Джессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Дэйли Рейчел нанес удар головой, но Catalina Perez спокойно отбил мяч.

50' Уолш Кейра пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

50' Стэнвей Джорджия навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Стэнвей Джорджия навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Пространство открывается для Mayra Ramirez , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

46' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника