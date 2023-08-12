Стадион: Австралия Стэдиум. Зрители: 75784 Главный судья: Ekaterina Koroleva
2:1
Конец матча
Ход матча
44'
0:1
45'
1:1
63'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
515 Количество передач 346
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Тун
Элла
11
Хемп
Лорен
10
Leicy
Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тун ЭллаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хемп ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
-
12 Jordan NobbsПолузащитник
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
-
-
15 Esme Morgan
-
17 Лаура Кумбс
-
20 Katie Zelem
-
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Leicy SantosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Lady AndradeПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Ana Guzman
-
20 Monica Ramos
-
14 Angela Baron
-
-
-
-
23 Elexa Bahr
-
Главный тренер: Nelson Abadia
История личных встреч
Англия (жен)
Колумбия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Лорен
|3
|0.6
|Хемп Лорен
|2
|0.4
|Руссо Алессия
|2
|0.4
|Дэйли Рейчел
|1
|0.2
|Келли Хлоя
|1
|0.2
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.2
|Гринвуд Алекс
|0
|0
|Лаура Кумбс
|0
|0
|Картер Джессика
|0
|0
Колумбия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Linda Caicedo
|2
|0.4
|Catalina Usme
|2 (1)
|0.4
|Leicy Santos
|1
|0.2
|Manuela Vanegas
|1
|0.2
|Ana Guzman
|0
|0
Карточки
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Лорен
|0
|1
|Бронз Люси
|1
|0
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
Колумбия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuela Vanegas
|2
|0
|Diana Ospina
|1
|0
|Carolina Arias
|1
|0
|Catalina Perez
|1
|0
|Daniela Arias
|1
|0
|Lorena Bedoya
|1
|0
Результаты матчей
Англия (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Англия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колумбия (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
3
Англия (жен)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колумбия (жен)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0
Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5
Колумбия (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Колумбия (жен) - Ямайка (жен) 1:0 Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0
Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0
Результаты матчей
Англия (жен)
Колумбия (жен)
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Англия (жен)
Колумбия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
14
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Англия (жен) 2:1 Колумбия (жен)
Исход игры
Англия (жен)
95.8% (114)
Ничья
0.8% (1)
Колумбия (жен)
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
2:0 Англия (жен)
31.9% (38)
2:1 Англия (жен)
28.6% (34)
1:0 Англия (жен)
18.5% (22)
3:1 Англия (жен)
6.7% (8)
3:0 Англия (жен)
2.5% (3)
1:2 Колумбия (жен)
2.5% (3)
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