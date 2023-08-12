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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 75784 Главный судья: Ekaterina Koroleva
Англия (жен)
2:1
Конец матча
Колумбия (жен)
0'
0:1
44' Гол
Leicy Santos
1:1
45' Гол
Хемп Лорен
2:1
63' Гол
Руссо Алессия
90'+9

Ход матча

10'
 
Ana Guzman
Carolina Arias
44'
0:1
Leicy Santos
(Linda Caicedo)
45'
Хемп Лорен
1:1
63'
Руссо Алессия
2:1
67'
 
Natalia Giraldo
Catalina Perez
78'
 
Ivonne Chacon
Diana Ospina
84'
Келли Хлоя
Руссо Алессия
 
90'
Инглэнд Бетани
Хемп Лорен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 515 Количество передач 346
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 119
Англия (жен) 95.8% (114)
X 0.8% (1)
Колумбия (жен) 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эрпс
Мэри
16
Картер
Джессика
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
2
Бронз
Люси
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
10
Тун
Элла
23
Руссо
Алессия
11
Хемп
Лорен
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
2
Manuela
Vanegas
4
Diana
Ospina
5
Lorena
Bedoya
11
Catalina
Usme
10
Leicy
Santos
18
Linda
Caicedo
9
Mayra
Ramirez
Англия (жен)
Колумбия (жен)

История личных встреч

Англия (жен)
Колумбия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 3 0.6
Хемп Лорен 2 0.4
Руссо Алессия 2 0.4
Дэйли Рейчел 1 0.2
Келли Хлоя 1 0.2
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.2
Гринвуд Алекс 0 0
Лаура Кумбс 0 0
Картер Джессика 0 0
Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 2 0.4
Catalina Usme 2 (1) 0.4
Leicy Santos 1 0.2
Manuela Vanegas 1 0.2
Ana Guzman 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Лорен 0 1
Бронз Люси 1 0
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuela Vanegas 2 0
Diana Ospina 1 0
Carolina Arias 1 0
Catalina Perez 1 0
Daniela Arias 1 0
Lorena Bedoya 1 0

Результаты матчей

Англия (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Англия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колумбия (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
3
Англия (жен)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колумбия (жен)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0
Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5
Колумбия (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Колумбия (жен) - Ямайка (жен) 1:0 Марокко (жен) - Колумбия (жен) 1:0 Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0
Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0

Результаты матчей

Англия (жен)
Колумбия (жен)

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Англия (жен)
Колумбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
7 Австралия (жен)
6 Франция (жен)
2 Англия (жен)
1 Колумбия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
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    Прогнозы 119
    Англия (жен) 95.8% (114)
    X 0.8% (1)
    Колумбия (жен) 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия (жен) 2:1 Колумбия (жен)

    Исход игры
    Англия (жен)
    95.8% (114)
    Ничья
    0.8% (1)
    Колумбия (жен)
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.02% (52)
    Меньше
    53.98% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Англия (жен)
    31.9% (38)
    2:1 Англия (жен)
    28.6% (34)
    1:0 Англия (жен)
    18.5% (22)
    3:1 Англия (жен)
    6.7% (8)
    3:0 Англия (жен)
    2.5% (3)
    1:2 Колумбия (жен)
    2.5% (3)
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