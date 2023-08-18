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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Петролул Плоешти
4:3
Конец матча
У Крайова 1948
0'
1:0
4' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
2:0
12' Гол
Жаир
15' Желтая карточка
Папп Пол
2:1
34' Гол
Ван Дурмен Бенжамен
44' Желтая карточка
Ханка Серджу
48' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
3:1
60' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
63' Undefined phrase: football_event_
Сэто Такаюки
4:1
75' Гол
Муси Александру Мариан
4:2
80' Гол
Кицу Аурелиан
4:3
85' Пенальти
Бауса Хуан
90' Желтая карточка
Лакруа Лео
90'+8
38
Зима
Лукаш
44
Думитриу
Лучан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
8
Жаир
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
8
Албу
Константин
77
Асамоа
Самуэль
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
Петролул Плоешти
У Крайова 1948

История личных встреч

Петролул Плоешти
У Крайова 1948

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.5
Жаир 2 0.33
Грозав Георге-Теодор 2 0.33
Муси Александру Мариан 2 0.33
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
Петрович Зоран 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 4 0.67
Сидибе Секу 3 (1) 0.5
Бауса Хуан 2 (1) 0.33
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.33

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Тичу Валентин Константин 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Ханка Серджу 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Seniko Doua 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
3
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

1
3
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
У Крайова 1948
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
5
63%
1
20%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
33%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
6
55%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
У Крайова 1948

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
3
3
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2:0 6 4 2 0 10 - 2 14
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
11.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
УТА Арад
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Ботошани
 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
3.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Весь список
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