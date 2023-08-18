Тур: 6. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Феснич Оратиу
4:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолИробисо Кристиан Окечукву
2:0
12' ГолЖаир
15' Желтая карточкаПапп Пол
2:1
34' ГолВан Дурмен Бенжамен
44' Желтая карточкаХанка Серджу
48' Желтая карточкаАсамоа Самуэль
3:1
60' ГолИробисо Кристиан Окечукву
63' Undefined phrase: football_event_Сэто Такаюки
4:1
75' ГолМуси Александру Мариан
4:2
80' ГолКицу Аурелиан
4:3
85' ПенальтиБауса Хуан
90' Желтая карточкаЛакруа Лео
90'+8
Ход матча
4'
12'
2:0
15'
34'
44'
48'
60'
63'
75'
80'
4:2
85'
4:3
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.5
|Жаир
|2
|0.33
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.33
|Муси Александру Мариан
|2
|0.33
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
|Петрович Зоран
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|4
|0.67
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.5
|Бауса Хуан
|2 (1)
|0.33
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.33
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Тичу Валентин Константин
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
3
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
1
3
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
У Крайова 1948
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
5
63%
1
20%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
33%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
6
55%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0
У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1