Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Г О О О О О Л - Бауса Хуан из команды У Крайова 1948 забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукас Зима прыгнул не в ту сторону.

85' Матч возобновлен

84' После проверки VAR судья изменил решение - У Крайова 1948 пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

83' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Ибрагим Джибрил пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

80' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Матч возобновлен

78' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Петролул Плоешти будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

75' Г О О О О Л - Муси Александру Мариан забивает с правой ноги!

75' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

73' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Yassine Bahassa задерживает мяч рукой

68' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

67' ШТАНГА! Так было близко к голу - Муси Александру Мариан нанес удар в каркас ворот!

67' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Матч возобновлен

64' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Петролул Плоешти , будет отменен из-за фола.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

62' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

62' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Петролул Плоешти будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

60' Г О О О О Л - Иробисо Кристиан Окечукву забивает с правой ноги!

60' Lucian Dumitriu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Асамоа Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

54' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Асамоа Самуэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Аким Влад

46' Тактическая замена. Ван Дурмен Бенжамен уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa