Тур: 6. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Bogdan Dumitrache
1:0
Первый тайм: 45'
0'
1:0
8' ГолБаярам Штефан
37' Желтая карточкаАбейд Али
38' Undefined phrase: football_event_Раул Силва
Ход матча
8'
1:0
37'
38'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Университатя Крайова
УТА Арад
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
83
135
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.5
|Маркович Йован
|2
|0.33
|Митрицэ Александру
|1
|0.17
|Крецу Александру
|1
|0.17
|Рогульич Анте
|1
|0.17
|Баярам Штефан
|1
|0.17
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|1
|0.2
|Карп Кэтэлин
|1
|0.2
|Поп Рареш
|1
|0.2
|Купер Годберг
|1
|0.2
|Думитрашку Денис
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Лаурентин Рехекампф
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Дансиу Мариан
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|3
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Cristian Mihai
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
1
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
УТА Арад
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|4
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1