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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Bogdan Dumitrache
Университатя Крайова
3:0
Конец матча
УТА Арад
0'
1:0
8' Гол
Баярам Штефан
37' Желтая карточка
Абейд Али
38' Undefined phrase: football_event_
Раул Силва
48' Желтая карточка
Крецу Александру
2:0
58' Гол
Крецу Александру
69' Желтая карточка
Фабри Андрей
3:0
88' Гол
Скречу Владимир
90'+6
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Ишфан
Александру
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
27
Марку
Геральд
14
Marcelo
Freitas
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
80
Думитрашку
Денис
9
Купер
Годберг
Университатя Крайова
УТА Арад

История личных встреч

Университатя Крайова
УТА Арад

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
С
2:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

83
135

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.5
Крецу Александру 2 0.33
Маркович Йован 2 0.33
Митрицэ Александру 1 0.17
Рогульич Анте 1 0.17
Скречу Владимир 1 0.17
Баярам Штефан 1 0.17
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 1 0.2
Карп Кэтэлин 1 0.2
Поп Рареш 1 0.2
Купер Годберг 1 0.2
Думитрашку Денис 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Банку Никусор 2 0
Маркович Йован 2 0
Борца Флорин 2 0
Лаурентин Рехекампф 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 3 0
Карп Кэтэлин 2 0
Фабри Андрей 2 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Исак Дамьян 1 0
Купер Годберг 1 0
Марку Геральд 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
УТА Арад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
УТА Арад

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Волунтари
 5 3 0 2 8 - 9 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
11.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Ботошани
 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
3.
Волунтари
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 4
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Весь список
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