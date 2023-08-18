Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Матч возобновлен

88' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

85' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

84' Матею Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Albert Stahl нанес удар, но тот был заблокирован.

81' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

81' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

79' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

79' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Albert Stahl ослабляет давление, выбив мяч.

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

76' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Albert Stahl создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' George Cimpanu наказан за толчок Карп Кэтэлин

74' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

72' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Фабри Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Diogo Rodrigues оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Крецу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Крецу Александру забивает с правой ноги!

58' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Влэдою Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена из-за технических проблем.

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Крецу Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Ишфан Александру уходит с поля и его заменяет George Cimpanu