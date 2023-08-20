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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: .
Хеккен
1:2
Второй тайм: 64'
Сириус
0'
0:1
2' Гол
Перссон Хоаким
1:1
15' Гол
Садик Ибраим
53' Желтая карточка
Перссон Хоаким
1:2
54' Гол в свои ворота
Ховланд Эвен

Ход матча

2'
0:1
Перссон Хоаким
(Хейер Мелкер)
15'
Садик Ибраим
(Густафссон Самуэль)
1:1
53'
 
Перссон Хоаким
54'
1:2
Ховланд Эвен
61'
Рюгор Миккель
Абдулразак Исхак
 
61'
Хаммар Юхан
Тебо Франклин
 
61'
Юссеф Али
Хрстич Срджан
 
61'
Сонко Момоду
Сандберг Симон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Сириус
4.10
4.90
5.90
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
4
Тебо
Франклин
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
8
Абдулразак
Исхак
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
5
Карлссон
Тобиас
III
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
20
Перссон
Хоаким
19
Хейер
Мелкер
21
Видгрен
Деннис
7
Мэтьюз
Ташрик
Хеккен
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Сириус

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:4
А
0:1
А
4:3
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.88
1.88

Среднее время на гол

31
48

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

2.13
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

42
55

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.6
Рюгор Миккель 6 0.3
Ларсен Ларс Олден 5 0.25
Ховланд Эвен 5 0.25
Садик Ибраим 5 0.25
Лаюни Амор 4 (1) 0.2
Ромео Аман 2 0.1
Сонко Момоду 2 0.1
Дабо Понтус 2 0.1
Густафссон Самуэль 1 0.05
Удденес Оскар 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Сандберг Симон 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.25
Перссон Хоаким 4 0.2
Хейер Мелкер 3 0.15
Роше Джейми 2 0.1
Aron Bjarnason I 2 0.1
Алсанати Андре 2 0.1
Wessam Abou Ali 2 0.1
Стенссон Даниэль 1 0.05
Видгрен Деннис 1 0.05
Матисен Маркус 1 0.05
Силисуфай Эди 1 0.05
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 1 1
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Видгрен Деннис 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Хеккен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сириус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

1
4
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

15
6
Хеккен
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сириус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

16
10

Голы по времени матча

Забито

33
9
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
2
22%
16-30
8
24%
2
22%
31-45
9
27%
2
22%
46-60
3
9%
1
11%
61-75
6
18%
2
22%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
6
43%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

48
23
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
10%
1
4%
1-15
4
8%
5
22%
16-30
10
21%
8
35%
31-45
13
27%
4
17%
46-60
7
15%
2
9%
61-75
9
19%
3
13%
76-90

Пропущено

19
29
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
11%
4
14%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
4
21%
7
24%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Сириус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3
Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1

Результаты матчей

Хеккен
Сириус

Точный счет

3:1
3 раза 30%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
5
5
8
2
2.5
2
8
4
6
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
15
4
1.5
8
11
9
10
2.5
3
16
5
14
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Мальмё
 0:0 20 13 3 4 41 - 16 42
3.
Хеккен
 1:2 20 13 2 5 48 - 22 41
4.
Юргорден
 0:0 20 10 4 6 27 - 24 34
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 20 8 1 11 22 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Сириус
 2:1 20 6 5 9 26 - 29 23
13.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 1:2 11 9 0 2 34 - 13 27
2.
Мальмё
 0:0 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 0:0 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 2:1 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 0:0 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 1:2 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
Сириус
 2:1 10 3 4 3 11 - 13 13
10.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
11.
Юргорден
 0:0 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
16.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Сириус
4.10
4.90
5.90
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