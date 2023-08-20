Тур: 20. Стадион: Бравида Арена.
0'
0:1
2' ГолПерссон Хоаким
1:1
15' ГолСадик Ибраим
53' Желтая карточкаПерссон Хоаким
1:2
54' Гол в свои воротаХовланд Эвен
Ход матча
2'
0:1
15'
53'
54'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хеккен
Сириус
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.88
1.88
Среднее время на гол
31
48
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
2.13
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
42
55
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.6
|Рюгор Миккель
|6
|0.3
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.25
|Ховланд Эвен
|5
|0.25
|Садик Ибраим
|5
|0.25
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.2
|Ромео Аман
|2
|0.1
|Сонко Момоду
|2
|0.1
|Дабо Понтус
|2
|0.1
|Густафссон Самуэль
|1
|0.05
|Удденес Оскар
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|1
|0.05
|Юссеф Али
|1
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.25
|Перссон Хоаким
|4
|0.2
|Хейер Мелкер
|3
|0.15
|Роше Джейми
|2
|0.1
|Aron Bjarnason I
|2
|0.1
|Алсанати Андре
|2
|0.1
|Wessam Abou Ali
|2
|0.1
|Стенссон Даниэль
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|1
|0.05
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|1
|1
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|4
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сириус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
1
4
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
16
Волевые поражения
15
6
Хеккен
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сириус
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
16
10
Голы по времени матча
Забито
33
9
15 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
2
22%
16-30
8
24%
2
22%
31-45
9
27%
2
22%
46-60
3
9%
1
11%
61-75
6
18%
2
22%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
13%
6
43%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
48
23
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
10%
1
4%
1-15
4
8%
5
22%
16-30
10
21%
8
35%
31-45
13
27%
4
17%
46-60
7
15%
2
9%
61-75
9
19%
3
13%
76-90
Пропущено
19
29
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
11%
4
14%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
4
21%
7
24%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3
Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Сириус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3
Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
Результаты матчей
Хеккен
Сириус
Точный счет
3:1
3 раза 30%
4:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
82
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
63
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
154
811
910
316
514
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|2.
|0:0
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|3.
|1:2
|20
|13
|2
|5
|48 - 22
|41
|4.
|0:0
|20
|10
|4
|6
|27 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|20 - 19
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|25 - 27
|28
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|20
|8
|1
|11
|22 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|2:1
|20
|6
|5
|9
|26 - 29
|23
|13.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|9
|0
|2
|34 - 13
|27
|2.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|2:1
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6