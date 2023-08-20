Тур: 6. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ковач Иштван
2:0
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаАртян Андрей
13' Желтая карточкаГрамени Константин
33' Желтая карточкаЛарие Йонуц
1:0
34' ГолЭммерс Сиан
2:0
38' ГолДуганджич Марко
Ход матча
8'
33'
34'
1:0
38'
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
11
Валье
Борха
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
77
Сали
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.73
1.1
Среднее время на гол
123
81
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.7
0.55
Среднее время на гол
52
165
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
111
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|0.83
|Эммерс Сиан
|1
|0.17
|Папо Джейсон
|1
|0.17
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.6
|Вынэ Йонуц
|1
|0.2
|Кырнац Николае
|1
|0.2
|Грамени Константин
|1
|0.2
|Крисиума Матеус
|1
|0.2
|Сали Энес
|1
|0.2
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
4
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|6
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1