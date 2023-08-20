Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

45' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Дуганджич Марко забивает с правой ноги!

38' Бамгбойе Фуншо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновлен

34' Валье Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ларие Йонуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

31' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Эммерс Сиан наказан за толчок Mihai Aioani

29' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мазилу Адриан не смог попасть в створ ударом издали

26' Балута Тудор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Матч остановлен

21' Эммерс Сиан нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

21' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Сали Энес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Сали Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Мазилу Адриан не смог попасть в створ ударом издали

20' Хорошую попытку сделал Сали Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Кырнац Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

17' Оооо... вот это был удар! Кырнац Николае должен был забить с этой позиции.

17' Хорошую попытку сделал Кырнац Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Хорошую попытку сделал Грамени Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Мазилу Адриан не смог попасть в створ ударом издали

16' Балута Тудор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Грамени Константин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Артян Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Грамени Константин не смог попасть в створ ударом издали

7' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Оооо... вот это был удар! Дуганджич Марко должен был забить с этой позиции.

6' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Попеску Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре