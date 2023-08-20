Тур: 6. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ковач Иштван
3:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаАртян Андрей
13' Желтая карточкаГрамени Константин
33' Желтая карточкаЛарие Йонуц
1:0
34' ГолЭммерс Сиан
2:0
38' ГолДуганджич Марко
54' Желтая карточкаCristiano Bergodi
57' Желтая карточкаДуганджич Марко
2:1
79' ГолМазилу Адриан
3:1
88' ГолИоницэ Александру II
90'+7
Ход матча
8'
33'
34'
1:0
38'
57'
79'
2:1
88'
Владение мячом
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
11
Валье
Борха
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
77
Сали
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
11 Валье БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.73
1.1
Среднее время на гол
123
81
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.7
0.55
Среднее время на гол
52
165
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
111
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|0.83
|Ионицэ Александру II
|1
|0.17
|Эммерс Сиан
|1
|0.17
|Папо Джейсон
|1
|0.17
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Бамгбойе Фуншо
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.6
|Вынэ Йонуц
|1
|0.2
|Кырнац Николае
|1
|0.2
|Грамени Константин
|1
|0.2
|Крисиума Матеус
|1
|0.2
|Сали Энес
|1
|0.2
|Мазилу Адриан
|1
|0.2
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Валье Борха
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
3
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
4
Рапид Бухарест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
23
24
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3
|Политехника Яссы
|Alin Roman II
|1 1