Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Г О О О О Л - Ионицэ Александру II забивает с правой ноги!

88' Дуганджич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Будеску Константин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

81' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Сырбу Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Дюссо Дамьен пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

78' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ларие Йонуц не смог попасть в створ ударом издали

75' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

74' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

73' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

73' Якоб Паул нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

73' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест подал угловой справа.

72' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

70' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

68' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

64' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Балута Тудор пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

59' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Кырнац Николае не смог попасть в створ ударом издали

58' Мазилу Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Матч возобновлен

58' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Дуганджич Марко получает желтую карточку за толчок соперника.

57' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мазилу Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

54' Валье Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Cristiano Bergodi получил желтую карточку от судьи

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

50' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сали Энес не смог попасть в створ ударом издали

49' Сали Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Валье Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля