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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Рапид Бухарест
3:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
8' Желтая карточка
Артян Андрей
13' Желтая карточка
Грамени Константин
33' Желтая карточка
Ларие Йонуц
1:0
34' Гол
Эммерс Сиан
2:0
38' Гол
Дуганджич Марко
54' Желтая карточка
Cristiano Bergodi
57' Желтая карточка
Дуганджич Марко
2:1
79' Гол
Мазилу Адриан
3:1
88' Гол
Ионицэ Александру II
90'+7
31
Молдован
Хорациу
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
26
Оайдэ
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
11
Валье
Борха
7
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
27
Петрила
Клаудиу
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
23
Кырнац
Николае
77
Сали
Энес
Рапид Бухарест
Фарул Констанца

История личных встреч

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
7:2
С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
1.1

Среднее время на гол

123
81

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.7
0.55

Среднее время на гол

52
165

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
111

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 5 (1) 0.83
Ионицэ Александру II 1 0.17
Эммерс Сиан 1 0.17
Папо Джейсон 1 0.17
Костаче Ионуц 0 0
Бамгбойе Фуншо 0 0
Каржан Каталин 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.6
Вынэ Йонуц 1 0.2
Кырнац Николае 1 0.2
Грамени Константин 1 0.2
Крисиума Матеус 1 0.2
Сали Энес 1 0.2
Мазилу Адриан 1 0.2
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Валье Борха 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Папо Джейсон 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Вынэ Йонуц 1 0
Артян Андрей 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Рапид Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
4
Рапид Бухарест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Рапид Бухарест - Раца 5:0 Рапид Бухарест - Дьёр 1:0 Дунайcка Cтреда - Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
2.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Волунтари
 6 3 0 3 10 - 12 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
13.
Оцелул Галац
 6 0 5 1 3 - 5 5
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
3.
ФКСБ
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 5 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Оцелул Галац Ariel Lopez1 3
Политехника Яссы Alin Roman II 1 1
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