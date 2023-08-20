Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Политехника Яссы , будет отменен из-за фола.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

48' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Г О О О О Л - Попеску Овидиу из команды ФКСБ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

44' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Коман Флоринел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Коман Флоринел из команды ФКСБ нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

38' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мартак Мариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Carlos Jatoba получает желтую карточку за игру рукой

32' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Carlos Jatoba пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

30' Andrei Gheorghita создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Попеску Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет ФКСБ

28' Luis Phelipe не смог попасть в створ ударом издали

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Коман Флоринел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Пантя Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

19' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет ФКСБ

15' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

14' Оооо... вот это был удар! Компаньо Андреа должен был забить с этой позиции.

14' Компаньо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Компаньо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет ФКСБ

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

8' Попеску Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

4' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удар от ворот произведет ФКСБ