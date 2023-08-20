Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Marian Barbu
1:0
Второй тайм: 56'
0'
33' Желтая карточкаCarlos Jatoba
37' Желтая карточкаМартак Мариус
40' Желтая карточкаКоман Флоринел
1:0
44' ГолПопеску Овидиу
45' Undefined phrase: football_event_Julian Marchioni
48' Желтая карточкаРадунович Ристо
Ход матча
33'
37'
40'
44'
1:0
45'
48'
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
77
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Luis PhelipeНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
ФКСБ
Политехника Яссы
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|2 (1)
|0.4
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.4
|Микулеску Давид
|1
|0.2
|Попеску Октавиан
|1
|0.2
|Попеску Овидиу
|1
|0.2
|Олару Дариус
|1
|0.2
|Эджума Малком
|1
|0.2
|Кордя Андрей
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Phelipe
|2
|0.33
|Carlos Jatoba
|1
|0.17
|Alin Roman II
|1
|0.17
|Войтуш Якуб
|1
|0.17
|Мартак Мариус
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эджума Малком
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартак Мариус
|3
|0
|Alin Roman II
|1
|1
|Самайоа Николас
|1
|1
|Luis Phelipe
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ион Роберт
|0
|1
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Carlos Jatoba
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Leontin Grozavu
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
ФКСБ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
5
0
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нордшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2
Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2 Арджеш - ФКСБ 3:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Политехника Яссы
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|6
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3