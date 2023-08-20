Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Попеску Овидиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Попеску Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.

88' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

86' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

85' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Джокович Дамьян из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет ФКСБ

81' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Бордеяну Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Матч возобновлен

77' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Олару Дариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет ФКСБ

68' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с правой ноги!

68' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

67' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.

65' Микулеску Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Васвари Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тактическая замена. Войтуш Якуб уходит с поля и его заменяет Robert Ion

61' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

60' Микулеску Давид не смог попасть в створ ударом издали

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет ФКСБ

57' Войтуш Якуб не смог попасть в створ ударом издали

57' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет ФКСБ

55' Luis Phelipe не смог попасть в створ ударом издали

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет ФКСБ

51' Удар от ворот произведет ФКСБ

50' Stefan Stefanovici не смог попасть в створ ударом издали

50' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Rares Ispas бьет со штрафного в створ, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

48' Радунович Ристо получает желтую карточку за толчок соперника.

47' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.