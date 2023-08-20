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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
ФКСБ
2:1
Конец матча
Политехника Яссы
0'
33' Желтая карточка
Carlos Jatoba
37' Желтая карточка
Мартак Мариус
40' Желтая карточка
Коман Флоринел
1:0
44' Гол
Попеску Овидиу
45' Undefined phrase: football_event_
Julian Marchioni
48' Желтая карточка
Радунович Ристо
2:0
68' Гол
Олару Дариус
77' Желтая карточка
Олару Дариус
2:1
79' Гол
Васвари Габриэл
90'+10
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
95
Carlos
Jatoba
24
Julian
Marchioni
37
Бордеяну
Михай
80
Andrei
Gheorghita
21
Luis
Phelipe
77
Войтуш
Якуб
ФКСБ
Политехника Яссы

История личных встреч

ФКСБ
Политехника Яссы

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
Л1
1:0
ДА
2:1
ДА
0:2
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 2 (1) 0.4
Олару Дариус 2 0.4
Компаньо Андреа 2 (1) 0.4
Микулеску Давид 1 0.2
Попеску Октавиан 1 0.2
Попеску Овидиу 1 0.2
Эджума Малком 1 0.2
Кордя Андрей 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Phelipe 2 0.33
Carlos Jatoba 1 0.17
Alin Roman II 1 0.17
Войтуш Якуб 1 0.17
Васвари Габриэл 1 0.17
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 2 0
Эджума Малком 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Коман Флоринел 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Пантя Александру 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартак Мариус 3 0
Alin Roman II 1 1
Самайоа Николас 1 1
Luis Phelipe 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ион Роберт 0 1
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Carlos Jatoba 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Leontin Grozavu 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
ФКСБ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

5
0
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
2
67%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нордшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2
Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2 Арджеш - ФКСБ 3:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
Политехника Яссы

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Волунтари
 6 3 0 3 10 - 12 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 5 - 1 8
6.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
13.
Оцелул Галац
 6 0 5 1 3 - 5 5
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 5 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Оцелул Галац Ariel Lopez1 3
Весь список
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