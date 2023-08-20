Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Marian Barbu
2:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаCarlos Jatoba
37' Желтая карточкаМартак Мариус
40' Желтая карточкаКоман Флоринел
1:0
44' ГолПопеску Овидиу
45' Undefined phrase: football_event_Julian Marchioni
48' Желтая карточкаРадунович Ристо
2:0
68' ГолОлару Дариус
77' Желтая карточкаОлару Дариус
2:1
79' ГолВасвари Габриэл
90'+10
Ход матча
33'
37'
40'
44'
1:0
45'
48'
68'
2:0
77'
79'
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
77
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Luis PhelipeНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
ФКСБ
Политехника Яссы
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|2 (1)
|0.4
|Олару Дариус
|2
|0.4
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.4
|Микулеску Давид
|1
|0.2
|Попеску Октавиан
|1
|0.2
|Попеску Овидиу
|1
|0.2
|Эджума Малком
|1
|0.2
|Кордя Андрей
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Phelipe
|2
|0.33
|Carlos Jatoba
|1
|0.17
|Alin Roman II
|1
|0.17
|Войтуш Якуб
|1
|0.17
|Васвари Габриэл
|1
|0.17
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартак Мариус
|3
|0
|Alin Roman II
|1
|1
|Самайоа Николас
|1
|1
|Luis Phelipe
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ион Роберт
|0
|1
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Carlos Jatoba
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Leontin Grozavu
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
1
ФКСБ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
5
0
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
2
67%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нордшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2
Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Сепси - ФКСБ 1:2 Арджеш - ФКСБ 3:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Политехника Яссы
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
14
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3