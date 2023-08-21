30' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Cristian Negut наказан за толчок Чоботарю Денис

27' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Сепси

19' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

18' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сепси

15' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Удар от ворот произведет Сепси

10' Удар от ворот произведет Сепси

9' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Cosmin Bucuroiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Сепси

6' Альхассан Баба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Бутян Михай пробил со штрафного прямо в стенку

4' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сепси начинает с центра поля

1' Судья начинает матч