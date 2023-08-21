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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Сепси
0:0
Первый тайм: 41'
Германнштадт
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Германнштадт
2.45
3.20
4.50
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
8
Георге
Ион
77
Аганович
Аднан
21
Алими
Исник
59
Каллаку
Шерифф
97
Варга
Роланд
9
Домашкан
Виталий
99
Рондон
Марио
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
26
Негуц
Кристиан
21
Cosmin
Bucuroiu
30
Паращив
Даниэль
Сепси
Германнштадт

История личных встреч

Сепси
Германнштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 2 0.4
Аганович Аднан 1 0.2
Алими Исник 1 0.2
Рондон Марио 1 0.2
Варга Роланд 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 2 0.4
Паращив Даниэль 1 (1) 0.2
Янку Габриэль 1 0.2
Sota Mino 1 0.2
Негуц Кристиан 0 0
Petru Dragos 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 3 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороиан Александру 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Альхассан Баба 1 0
Petru Dragos 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1

Результаты матчей

Сепси
Германнштадт

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сепси
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Сепси
 0:0 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Волунтари
 6 3 0 3 10 - 12 9
6.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Германнштадт
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
9.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
11.
Университатя Клуж
 5 1 3 1 7 - 9 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
13.
Оцелул Галац
 6 0 5 1 3 - 5 5
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Сепси
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Германнштадт
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
13.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Германнштадт
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 5 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Оцелул Галац Ariel Lopez1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Германнштадт
    2.45
    3.20
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 Германнштадт онлайн

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    Сепси
    Германнштадт
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