Тур: 6. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Rares George Vidican
1:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолКаллаку Шерифф
1:1
53' ГолБейян Флориан
60' Желтая карточкаБейян Флориан
71' Желтая карточкаПаращив Даниэль
86' Желтая карточкаЛетица Карло
87' Желтая карточкаБэлаша Михай
90' Желтая карточкаPetru Dragos
90'+5
Ход матча
45'
1:0
53'
1:1
60'
71'
86'
87'
90'
Владение мячом
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
99
Рондон
Марио
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Сепси
Германнштадт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|2
|0.4
|Аганович Аднан
|1
|0.2
|Алими Исник
|1
|0.2
|Рондон Марио
|1
|0.2
|Каллаку Шерифф
|1
|0.2
|Варга Роланд
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|2
|0.4
|Паращив Даниэль
|1 (1)
|0.2
|Янку Габриэль
|1
|0.2
|Бейян Флориан
|1
|0.2
|Sota Mino
|1
|0.2
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Petru Dragos
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороиан Александру
|2
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Результаты матчей
Сепси
Германнштадт
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сепси
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|6
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|16.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3