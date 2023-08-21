Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Бэлаша Михай получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Удар от ворот произведет Сепси

87' Dragos Petru Iancu не смог попасть в створ ударом издали

87' Бэрбуц Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Германнштадт

86' Судье надоело, что Летица Карло тянет время и он наказал его горчичником

86' Шафранко Павол не смог попасть в створ ударом издали

86' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

85' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

85' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

84' Варга Роланд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

82' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

80' Удар от ворот произведет Сепси

77' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Паращив Даниэль получает желтую карточку за нырок

71' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Паращив Даниэль нырнул в штрафной. Спорно!

70' Ниняй Бранислав нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

70' Бэлаша Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Рондон Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Шафранко Павол наказан за толчок Ionut Stoica

66' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Рондон Марио нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

61' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Рефери не любит споров - именно за это Бейян Флориан сейчас получил желтую

60' Удар от ворот произведет Сепси

59' Тактическая замена. Каллаку Шерифф уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu

58' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Сепси

58' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Команда Германнштадт сравняла счет! Игра продолжается!

53' Бутян Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Германнштадт

51' Варга Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Алими Исник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль