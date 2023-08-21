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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Университатя Клуж
1:0
Первый тайм: 30'
ЧФР Клуж
0'
1:0
10' Гол
Стойка Янис

Ход матча

10'
Стойка Янис
(Dorinel Oancea)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
ЧФР Клуж
4.00
3.50
4.50
Все Коэффициенты
23
Илиев
Пламен
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
26
Dorinel
Oancea
5
Вэтэжелу
Богдан
10
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
27
Кипчу
Александру
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
6
Айети
Арлинд
44
Крешич
Антон
7
Красники
Эрмал
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
29
Авуну
Дюрель
45
Камора
Мауру
30
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Университатя Клуж
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Клуж
ЧФР Клуж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:0
С
1:2
ПЛ
1:0
К
0:0
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ДА
3:1
ДА
1:1
ДА
1:1
К
3:3
ДА
0:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 3 0.5
Нистор Дан 3 (2) 0.5
Попа Даньел 1 0.17
Вэтэжелу Богдан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Эммануэль 2 0.4
Бирлигея Даниэль 2 0.4
Маня Кристьян 1 0.2
Тахцидис Панайотис 0 0
Цэру Богдан 0 0
Бетанкор Хефте 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 2 0
Митря Богдан 2 0
Димитров Радослав 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Бик Овидиу 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Горчеа Андрей 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
3
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
ЧФР Клуж

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 11 - 2 14
3.
Петролул Плоешти
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
5.
Волунтари
 6 3 0 3 10 - 12 9
6.
Университатя Клуж
 1:0 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Рапид Бухарест
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
ЧФР Клуж
 0:1 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Германнштадт
 5 2 1 2 6 - 5 7
10.
Динамо Бухарест
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 9 - 10 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 11 - 13 6
13.
Оцелул Галац
 6 0 5 1 3 - 5 5
14.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 6 1 0 5 6 - 13 3
16.
Ботошани
 6 0 3 3 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 8 - 8 7
4.
Волунтари
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
ЧФР Клуж
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Университатя Клуж
 1:0 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 7 - 8 3
13.
Динамо Бухарест
 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Университатя Клуж
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Динамо Бухарест
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Рапид Бухарест
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волунтари
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Оцелул Галац
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Ботошани
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 5 (1)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 4 (1)
Университатя Крайова Иван Андрей 3 (2)
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
У Крайова 1948 Сидибе Секу 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Политехника Яссы Мартак Мариус 3
УТА Арад Абейд Али 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
Оцелул Галац Ariel Lopez1 3
Весь список
  • 28'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
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