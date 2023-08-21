Тур: 6. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
10'
1:0
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
45
Камора
Мауру
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|3
|0.5
|Нистор Дан
|3 (2)
|0.5
|Попа Даньел
|1
|0.17
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.4
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.4
|Маня Кристьян
|1
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Горчеа Андрей
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
3
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1
ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
ЧФР Клуж
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
14
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|11 - 13
|6
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|16.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|5 (1)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|4 (1)
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3 (2)
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|У Крайова 1948
|Сидибе Секу
|3 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|3
|УТА Арад
|Абейд Али
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|3