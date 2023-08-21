Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рефери не любит споров - именно за это Андреа Мандорлини сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

44' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Вэтэжелу Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

38' Кипчу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Хорошую попытку сделал Вэтэжелу Богдан . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

33' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Dorinel Oancea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Бирлигея Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

20' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Отеле Филип пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

19' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Стойка Янис забивает с правой ноги!

10' Dorinel Oancea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Хорошую попытку сделал Dorinel Oancea . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бирлигея Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бик Овидиу бьет со штрафного в створ, но Рэзван Сава держит все под контролем

3' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.