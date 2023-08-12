Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Pauline Peyraud-Magnin ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошая попытка от Mary Fowler, был неплохой удар, но вратарь спас

Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Maelle Lakrar из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.

44' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оооо... вот это был удар! Mary Fowler должен был забить с этой позиции.

42' Mary Fowler наносит удар по воротам...

41' Ван Эгмонд Эмили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Pauline Peyraud-Magnin ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

41' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

40' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Каршауи Сакина пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

38' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Elisa de Almeida выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Дали Кенза пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Шанс получает Maelle Lakrar из команды Франция (жен) , но удар головой идет мимо

33' Хорошая попытка от Maelle Lakrar, был неплохой удар, но вратарь спас

32' Баша Сельма навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фурд Кейтлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ле Соммер Эжени бьет издали, но Mackenzie Arnold ловит мяч в руки

28' Дали Кенза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.

27' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Игрок из команды Австралия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Pauline Peyraud-Magnin из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Горри Катрина пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

24' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Диани Кадидиату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Оооо... вот это был удар! Maelle Lakrar должен был забить с этой позиции.

13' Пространство открывается для Maelle Lakrar, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

13' Ренар Венди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Баша Сельма навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Пространство открывается для Диани Кадидиату , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

8' Кеннеди Аланна ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

7' Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.

3' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Карпентер Элли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Clare Hunt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола