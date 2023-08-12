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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 49461 Главный судья: Maria Belen Carvajal
Австралия (жен)
0:0
Второй тайм: 90+'
Франция (жен)
0'

Ход матча

55'
Sam Kerr1
Ван Эгмонд Эмили
 
64'
 
Vicki Becho
Толетти Санди

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 216 Количество передач 215
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 126
Австралия (жен) 14.3% (18)
X 9.5% (12)
Франция (жен) 76.2% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия (жен)
Ничья
Франция (жен)
9.92
3.25
7.54
Все Коэффициенты
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
14
Кеннеди
Аланна
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
9
Фурд
Кейтлин
11
Фаулер
Мэри
10
Ван
Эгмонд
Эмили
16
Пейро-Магнин
Полин
5
Elisa
De
Almeida
2
Maelle
Lakrar
3
Ренар
Венди
7
Каршауи
Сакина
15
Дали
Кенза
6
Толетти
Санди
8
Гейоро
Грас
13
Баша
Сельма
9
Ле
Соммер
Эжени
11
Диани
Кадидиату
Австралия (жен)
Франция (жен)

История личных встреч

Австралия (жен)
Франция (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
2:0
ММ
2:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расо Хейли 3 0.6
Кэтли Стэф 2 (2) 0.4
Фурд Кейтлин 1 0.2
Ван Эгмонд Эмили 1 0.2
Фаулер Мэри 1 0.2
Кеннеди Аланна 1 0.2
Kyra Cooney-Cross 0 0
Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диани Кадидиату 4 (2) 0.8
Ле Соммер Эжени 3 0.6
Vicki Becho 1 0.2
Ренар Венди 1 0.2
Дали Кенза 1 0.2
Lea Le Garrec 1 0.2
Maelle Lakrar 1 0.2
Баша Сельма 0 0
Периссе Эв 0 0
Каршауи Сакина 0 0
Матео Клара 0 0

Карточки

Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эгмонд Эмили 1 0
Фурд Кейтлин 1 0
Арнолд Макензи 1 0
Тони Густавссон 1 0
Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дали Кенза 1 0
Каршауи Сакина 1 0
Толетти Санди 1 0
Матео Клара 1 0
Эрве Ренар 1 0

Результаты матчей

Австралия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
6
Австралия (жен)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Франция (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
5
42%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0
Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Марокко (жен) 4:0 Панама (жен) - Франция (жен) 3:6 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0
Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1

Результаты матчей

Австралия (жен)
Франция (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Австралия (жен)
Франция (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
Австралия (жен)
Франция (жен)
Англия (жен)
Колумбия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Кеннеди Аланна из команды Австралия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Сегодняшная посещаемость составляет 49461 болельщиков
  • 90'
    Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 126
    Австралия (жен) 14.3% (18)
    X 9.5% (12)
    Франция (жен) 76.2% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австралия (жен)
    Ничья
    Франция (жен)
    9.92
    3.25
    7.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австралия (жен) 0:0 Франция (жен) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австралия (жен) 0:0 Франция (жен)

    Исход игры
    Австралия (жен)
    14.3% (18)
    Ничья
    9.5% (12)
    Франция (жен)
    76.2% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (82)
    Меньше
    26.79% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (жен)
    50% (63)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    0:1 Франция (жен)
    7.1% (9)
    0:2 Франция (жен)
    6.3% (8)
    2:1 Австралия (жен)
    5.6% (7)
    1:3 Франция (жен)
    3.2% (4)
    1:0 Австралия (жен)
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Австралия (жен)
    Франция (жен)
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