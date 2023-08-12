Стадион: Стадион Брисбейна. Зрители: 49461 Главный судья: Maria Belen Carvajal
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
216 Количество передач 215
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Clare
Hunt
16
Расо
Хейли
11
Фаулер
Мэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Clare HuntЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Расо ХейлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фаулер МэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майка ТиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Батт ТамекаПолузащитник
-
-
-
-
-
17 Kyah Simon
-
20 Sam Kerr1
-
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Баша СельмаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Периссе ЭвЗащитник
-
10 Майри АмельПолузащитник
-
12 Матео КлараПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
23 Vicki Becho
-
Главный тренер: Ренар Эрве
История личных встреч
Австралия (жен)
Франция (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Австралия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расо Хейли
|3
|0.6
|Кэтли Стэф
|2 (2)
|0.4
|Фурд Кейтлин
|1
|0.2
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0.2
|Фаулер Мэри
|1
|0.2
|Кеннеди Аланна
|1
|0.2
|Kyra Cooney-Cross
|0
|0
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диани Кадидиату
|4 (2)
|0.8
|Ле Соммер Эжени
|3
|0.6
|Vicki Becho
|1
|0.2
|Ренар Венди
|1
|0.2
|Дали Кенза
|1
|0.2
|Lea Le Garrec
|1
|0.2
|Maelle Lakrar
|1
|0.2
|Баша Сельма
|0
|0
|Периссе Эв
|0
|0
|Каршауи Сакина
|0
|0
|Матео Клара
|0
|0
Карточки
Австралия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0
|Фурд Кейтлин
|1
|0
|Арнолд Макензи
|1
|0
|Тони Густавссон
|1
|0
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дали Кенза
|1
|0
|Каршауи Сакина
|1
|0
|Толетти Санди
|1
|0
|Матео Клара
|1
|0
|Эрве Ренар
|1
|0
Результаты матчей
Австралия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
6
Австралия (жен)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Франция (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
5
42%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0
Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Марокко (жен) 4:0 Панама (жен) - Франция (жен) 3:6 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0
Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1
Результаты матчей
Австралия (жен)
Франция (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:6
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Австралия (жен)
Франция (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австралия (жен) 0:0 Франция (жен)
Исход игры
Австралия (жен)
14.3% (18)
Ничья
9.5% (12)
Франция (жен)
76.2% (96)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (82)
Меньше
26.79% (30)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Франция (жен)
50% (63)
1:1 Ничья
7.1% (9)
0:1 Франция (жен)
7.1% (9)
0:2 Франция (жен)
6.3% (8)
2:1 Австралия (жен)
5.6% (7)
1:3 Франция (жен)
3.2% (4)
1:0 Австралия (жен)
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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