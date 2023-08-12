Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Г О О О О О Л - Mary Fowler забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Pauline Peyraud-Magnin неудачно прыгнул в другую сторону!

Тактическая замена. Pauline Peyraud-Magnin уходит с поля и его заменяет Solene Durand

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О О Л - Maelle Lakrar забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Mackenzie Arnold прыгнул влево!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм

93' Vicki Becho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Mary Fowler успешно блокирует удар.

92' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Сегодняшная посещаемость составляет 49461 болельщиков

90' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Баша Сельма не смог попасть в створ ударом издали

89' Карпентер Элли пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

88' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Kyra Cooney-Cross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Maelle Lakrar ослабляет давление, выбив мяч.

86' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Каршауи Сакина получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Каршауи Сакина на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

83' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.

81' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

81' Дали Кенза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Баша Сельма навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Шанс получает Maelle Lakrar из команды Франция (жен) , но удар головой идет мимо

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Дали Кенза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Кеннеди Аланна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

69' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Vicki Becho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дали Кенза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Дали Кенза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Clare Hunt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Pauline Peyraud-Magnin делает важнейший сейв!

60' Хорошая попытка от Mary Fowler, был неплохой удар, но вратарь спас

59' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кэтли Стэф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Расо Хейли бьет издали, но Pauline Peyraud-Magnin ловит мяч в руки

55' Пространство открывается для Ле Соммер Эжени , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Дали Кенза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Ле Соммер Эжени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фурд Кейтлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Дали Кенза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.

51' Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Pauline Peyraud-Magnin из команды Франция (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Pauline Peyraud-Magnin ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

50' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кеннеди Аланна пробил со штрафного прямо в стенку