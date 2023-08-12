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Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 49461 Главный судья: Maria Belen Carvajal
Австралия (жен)
0:0
Итог после пенальти
7
6
Франция (жен)

Ход матча

55'
Sam Kerr1
Ван Эгмонд Эмили
 
64'
 
Vicki Becho
Толетти Санди
92'
Горри Катрина
 
104'
Cortnee Vine
Расо Хейли
 
116'
Батт Тамека
Kyra Cooney-Cross
 
120'
 
Дюран Солен
Пейро-Магнин Полин
120'
 
Периссе Эв
Elisa De Almeida
121'
0:0
Баша Сельма
121'
Фурд Кейтлин
1:0
121'
1:1
Диани Кадидиату
121'
Кэтли Стэф
1:1
121'
1:2
Ренар Венди
121'
Sam Kerr1
2:2
121'
2:3
Ле Соммер Эжени
121'
Фаулер Мэри
3:3
121'
3:3
Периссе Эв
121'
Арнолд Макензи
3:3
122'
3:4
Гейоро Грас
122'
Горри Катрина
4:4
122'
4:5
Каршауи Сакина
122'
Батт Тамека
5:5
122'
5:6
Maelle Lakrar
122'
Карпентер Элли
6:6
122'
6:6
Дали Кенза
122'
Clare Hunt
6:6
122'
6:6
Vicki Becho
122'
Cortnee Vine
7:6
Пен
7:6

Статистика матча

  • 7 Голы 6
  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 12
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 476 Количество передач 440
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 126
Австралия (жен) 14.3% (18)
X 9.5% (12)
Франция (жен) 76.2% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
14
Кеннеди
Аланна
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
9
Фурд
Кейтлин
11
Фаулер
Мэри
10
Ван
Эгмонд
Эмили
16
Пейро-Магнин
Полин
5
Elisa
De
Almeida
2
Maelle
Lakrar
3
Ренар
Венди
7
Каршауи
Сакина
15
Дали
Кенза
6
Толетти
Санди
8
Гейоро
Грас
13
Баша
Сельма
9
Ле
Соммер
Эжени
11
Диани
Кадидиату
Австралия (жен)
Франция (жен)

История личных встреч

Австралия (жен)
Франция (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
2:0
ММ
2:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расо Хейли 3 0.6
Кэтли Стэф 2 (2) 0.4
Фурд Кейтлин 1 0.2
Ван Эгмонд Эмили 1 0.2
Фаулер Мэри 1 0.2
Кеннеди Аланна 1 0.2
Kyra Cooney-Cross 0 0
Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диани Кадидиату 4 (2) 0.8
Ле Соммер Эжени 3 0.6
Vicki Becho 1 0.2
Ренар Венди 1 0.2
Дали Кенза 1 0.2
Lea Le Garrec 1 0.2
Maelle Lakrar 1 0.2
Баша Сельма 0 0
Периссе Эв 0 0
Каршауи Сакина 0 0
Матео Клара 0 0

Карточки

Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горри Катрина 1 0
Ван Эгмонд Эмили 1 0
Фурд Кейтлин 1 0
Арнолд Макензи 1 0
Тони Густавссон 1 0
Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дали Кенза 1 0
Каршауи Сакина 1 0
Толетти Санди 1 0
Матео Клара 1 0
Эрве Ренар 1 0

Результаты матчей

Австралия (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Франция (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
6
Австралия (жен)
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Франция (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
5
42%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0
Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Марокко (жен) 4:0 Панама (жен) - Франция (жен) 3:6 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0
Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1

Результаты матчей

Австралия (жен)
Франция (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:6
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Австралия (жен)
Франция (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
7 Австралия (жен)
6 Франция (жен)
Англия (жен)
Колумбия (жен)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 123'
      Тактическая замена. Elisa de Almeida уходит с поля и его заменяет Периссе Эв
    • 123'
      Тактическая замена. Pauline Peyraud-Magnin уходит с поля и его заменяет Solene Durand
    • 122'
      Карпентер Элли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 122'
      Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 122'
      Батт Тамека ослабляет давление, выбив мяч.
    • 122'
      Ренар Венди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 121'
      Франция (жен) пытается что-то создать.
    • 121'
      Г О О О О О Л - Mary Fowler забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Pauline Peyraud-Magnin неудачно прыгнул в другую сторону!
    • 121'
      Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 121'
      Г О О О О О Л - Ле Соммер Эжени забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Mackenzie Arnold неудачно прыгнул в другую сторону!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brisbane Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Австралия (жен) 14.3% (18)
    X 9.5% (12)
    Франция (жен) 76.2% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австралия (жен) 0:0 Франция (жен)

    Исход игры
    Австралия (жен)
    14.3% (18)
    Ничья
    9.5% (12)
    Франция (жен)
    76.2% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (82)
    Меньше
    26.79% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (жен)
    50% (63)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    0:1 Франция (жен)
    7.1% (9)
    0:2 Франция (жен)
    6.3% (8)
    2:1 Австралия (жен)
    5.6% (7)
    1:3 Франция (жен)
    3.2% (4)
    1:0 Австралия (жен)
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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