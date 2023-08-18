Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Orri Oskarsson. Удар в створ, но вратарь начеку

Ahmed Iljazovski навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Судья подбегает и показывает Геертсен Николай из команды Видовре отложенную желтую карточку за фол.

49' Orri Oskarsson из команды Копенгаген в офсайде

48' Игрок из команды Видовре делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Ahmed Iljazovski навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Видовре

46' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Orri Oskarsson выиграл воздушное противоборство у Стендеруп Даниэль

45' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Filip Djukic получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Матч остановлен

42' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Копенгаген

40' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

39' Бардгджи Руни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Orri Oskarsson нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Видовре

36' Бардгджи Руни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ahmed Iljazovski пробует нанести удар издали, но Theo Sander держит все под контролем

34' Orri Oskarsson из команды Копенгаген в офсайде

34' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Копенгаген

32' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Копенгаген

31' О, нет. Из многообещающей позиции Томсен Тобиас из команды Видовре наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Ahmed Iljazovski из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Ahmed Iljazovski навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Magnus Lysholm Petersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ahmed Iljazovski навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Линдберг Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Томсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Сандер Тео взял и забрал мяч на выходе

26' Matti Olsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ahmed Iljazovski из команды Видовре подал угловой справа.

26' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Копенгаген

25' Andreas Smed не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Копенгаген

23' Геертсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Andreas Smed выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Бардгджи Руни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Видовре

18' Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Копенгаген

16' Orri Oskarsson из команды Копенгаген в офсайде

12' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Orri Oskarsson забивает с правой ноги!

10' Хойленд Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Хойленд Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Копенгаген

6' Magnus Lysholm Petersen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Копенгаген

2' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Томсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Видовре начинает с центра поля