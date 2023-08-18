Тур: 5. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Крог Мортен
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолОскарссон Орри
45' Желтая карточкаГеертсен Николай
0:2
76' ГолЭльюнусси Мохамед
90' Желтая карточкаAhmed Iljazovski
90'+7
Ход матча
10'
0:1
45'
76'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
558 Количество передач 453
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Andreas
Smed
21
Сандер
Тео
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
-
21 Morten Olsen
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Видовре
Копенгаген
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
4
Среднее время на гол
36
22
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
50
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Smed
|1
|0.2
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.2
|Камили Лирим
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|0.8
|Бардгджи Руни
|2
|0.4
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.2
|Лерагер Лукас
|1
|0.2
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.2
|Ларссон Джордан
|1
|0.2
|Дикс Кевин
|1
|0.2
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.2
|Оскарссон Орри
|1
|0.2
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геертсен Николай
|2
|0
|Геммер Йонас
|2
|0
|Matti Olsen
|2
|0
|Magnus Fredslund
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Ahmed Iljazovski
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Видовре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
1
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0
Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0
Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Результаты матчей
Видовре
Копенгаген
Точный счет
0:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Видовре
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|4
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Видовре
|Геммер Йонас
|2