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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Видовре
0:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
10' Гол
Оскарссон Орри
45' Желтая карточка
Геертсен Николай
0:2
76' Гол
Эльюнусси Мохамед
90' Желтая карточка
Ahmed Iljazovski
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Оскарссон Орри
(Хойленд Оскар)
45'
Геертсен Николай
 
46'
 
Ачури Мохамед Элиас
Ларссон Джордан
63'
 
Йелерт Элиас
Анкерсен Петер
63'
 
Фальк Расмус
Клем Виллиам
63'
Спельманн Мартин
Геертсен Николай
 
71'
 
Эльюнусси Мохамед
Бардгджи Руни
72'
Jeffrey Papa
Томсен Тобиас
 
76'
0:2
Эльюнусси Мохамед
(Ачури Мохамед Элиас)
81'
 
Лерагер Лукас
Классон Виктор
81'
Mathias Andreasen
Якобсен Кристиан
 
81'
Morten Olsen
Линдберг Маркус
 
90'
Ahmed Iljazovski
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 558 Количество передач 453
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
28
Геертсен
Николай
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ahmed
Iljazovski
22
Andreas
Smed
6
Геммер
Йонас
12
Magnus
Lysholm
Petersen
11
Линдберг
Маркус
9
Томсен
Тобиас
14
Якобсен
Кристиан
II
21
Сандер
Тео
22
Анкерсен
Петер
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
39
Хойленд
Оскар
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
25
Ларссон
Джордан
Видовре
3-4-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Видовре
Копенгаген

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМК
2:2
К
2:4

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
4

Среднее время на гол

36
22

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
50

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Smed 1 0.2
Якобсен Кристиан II 1 0.2
Камили Лирим 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 0.8
Бардгджи Руни 2 0.4
Ачури Мохамед Элиас 1 0.2
Лерагер Лукас 1 0.2
Эльюнусси Мохамед 1 0.2
Ларссон Джордан 1 0.2
Дикс Кевин 1 0.2
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.2
Оскарссон Орри 1 0.2
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геертсен Николай 2 0
Геммер Йонас 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Ahmed Iljazovski 1 0
Пер Франдсен 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Видовре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
1
50%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0
Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2 Видовре - Сённерйюск 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0
Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2

Результаты матчей

Видовре
Копенгаген

Точный счет

0:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Видовре
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Силькеборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Видовре: 55%, Копенгаген: 45%.
  • 97'
    Хойленд Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Ahmed Iljazovski получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Ahmed Iljazovski из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Хойленд Оскар
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Matti Olsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Видовре: 55%, Копенгаген: 45%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 88'
      Mathias Andreasen пробует нанести удар издали, но Theo Sander ловит мяч
    • 88'
      Ahmed Iljazovski из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Видовре 0:2 Копенгаген онлайн

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