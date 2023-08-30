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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
АЕК
0:0
Перерыв
Антверпен
0'

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 119
АЕК 71.4% (85)
X 20.2% (24)
Антверпен 8.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Антверпен
2.00
3.90
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
10
Цубер
Стивен
1
Бутез
Жан
21
Винс
Сэмюэл
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
2
Де
Лат
Ричи
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
48
Вермирен
Артур
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
АЕК
4-3-1-2
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Антверпен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ТМК
0:3
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Домагой 1 0.25
Цубер Стивен 1 0.25
Араужо Серхио 1 0.25
Галанопулос Костас 1 0.25
Элиассон Никлас 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Гарсия Леви 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 1 0.5
Вермирен Артур 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Бутез Жан 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2
Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1
Антверпен
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0
Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Антверпен - Кортрейк 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2

Результаты матчей

АЕК
Антверпен

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕК
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
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Прогнозы 119
АЕК 71.4% (85)
X 20.2% (24)
Антверпен 8.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Антверпен
2.00
3.90
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч АЕК 0:0 Антверпен онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч АЕК 0:0 Антверпен

Исход игры
АЕК
70.8% (85)
Ничья
20.8% (25)
Антверпен
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 АЕК
40% (48)
1:1 Ничья
18.3% (22)
1:0 АЕК
16.7% (20)
2:0 АЕК
6.7% (8)
1:2 Антверпен
4.2% (5)
0:2 Антверпен
1.7% (2)
3:1 АЕК
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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