Бакайоко при смещении к радиусу штрафной площади с правого фланга отыгрался с Сангаре и де Йонгом, а затем Жоан в касание пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Продолжает ПСВ давить на "Рейнджерс" и после забитого мяча, если "Рейнджерс" пропустит второй мяч, для шотландского клуба это будет большой удар.

Веерман с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч в очередной раз полетел слишком высоко.

Три минуты добавил Хосе Санчес Мартинес к основному времени первого тайма.

Бакайоко вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Баришич поздно стал накрывать Жоана, в итоге последовал удар в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Ланг ворвался в штрафную площадь по правому флангу, но на этот раз Ноа под давлением соперника не смог обострить ситуацию у ворот Батлэнда.

41' Удалось всё же ПСВ забить важный гол до перерыва, теперь команде Петера Боша самое главное доиграть первый тайм без грубых ошибок в обороне.

40' Веерман со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, игроки "Рейнджерс" перехватили мяч без особого труда.

39' Голдсон в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против де Йонга.

38' Тезе с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Бакайоко под давлением Сауттара не смог зацепиться за мяч, в итоге его при игре на выходе перехватил Батлэнд.

37' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сайбари!!! Веерман при проходе к боковой линии штрафной площади по левому флангу отыгрался с Лангом и затем от лицевой линии поля Йоэй выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сайбари оторвался от соперников и головой отправил мяч точно под правую штангу.

36' Хосе Санчес Мартинес послушал судей из комнаты VAR и убедился, что никакого пенальти не было.

35' Сангаре в продолжении эпизода уже под давлением Раскина и Баришича легко упал на газон, Хосе Санчес Мартинес показал, что нужно играть дальше.