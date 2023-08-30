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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
ПСВ
1:0
Перерыв
Рейнджерс
0'
1:0
35' Гол
Сайбари Исмаэль

Ход матча

35'
Сайбари Исмаэль
(Веерман Йоэй)
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 135
ПСВ 95.6% (129)
X 3% (4)
Рейнджерс 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Рейнджерс
1.54
7.10
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Схаутен
Йерди
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
34
Сайбари
Исмаэль
7
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Сауттар
Джон
31
Баришич
Борна
15
Сифуэнтес
Хосе
4
Ландстрем
Джон
43
Раскин
Николас
17
Матондо
Рабби
13
Кантуэлл
Тодд
9
Дессерс
Сириль
ПСВ
4-2-3-1
Рейнджерс
4-4-1-1

История личных встреч

ПСВ
Рейнджерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 4 1
Сангаре Ибрахим 2 0.5
Веерман Йоэй 1 0.25
Сайбари Исмаэль 1 0.25
Бабади Исаак 1 0.25
Пепи Рикардо 1 (1) 0.25
Бакайоко Жоан 0 0
Ланг Ноа 0 0
Тезе Джордан 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 2 (1) 0.5
Дессерс Сириль 1 0.25
Матондо Рабби 1 0.25
Сима Абдалла 1 0.25
Баришич Борна 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертессен Йорбе 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сауттар Джон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Тавернье Джеймс 1 0
Баришич Борна 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ПСВ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0
ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2
Рейнджерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1
Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Селтик 3:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:0 Рейнджерс - Сент-Миррен 5:2 Селтик - Рейнджерс 3:2

Результаты матчей

ПСВ
Рейнджерс

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 45'
    Ланг ворвался в штрафную площадь по правому флангу, но на этот раз Ноа под давлением соперника не смог обострить ситуацию у ворот Батлэнда. 
  • Опасный момент
    45'
    Бакайоко вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Баришич поздно стал накрывать Жоана, в итоге последовал удар в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Хосе Санчес Мартинес к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Веерман с правой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч в очередной раз полетел слишком высоко. 
  • 43'
    Продолжает ПСВ давить на "Рейнджерс" и после забитого мяча, если "Рейнджерс" пропустит второй мяч, для шотландского клуба это будет большой удар. 
  • 42'
    Бакайоко при смещении к радиусу штрафной площади с правого фланга отыгрался с Сангаре и де Йонгом, а затем Жоан в касание пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 41'
    Удалось всё же ПСВ забить важный гол до перерыва, теперь команде Петера Боша самое главное доиграть первый тайм без грубых ошибок в обороне. 
  • 40'
    Веерман со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, игроки "Рейнджерс" перехватили мяч без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Голдсон в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против де Йонга. 
  • 38'
    Тезе с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Бакайоко под давлением Сауттара не смог зацепиться за мяч, в итоге его при игре на выходе перехватил Батлэнд. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сайбари!!! Веерман при проходе к боковой линии штрафной площади по левому флангу отыгрался с Лангом и затем от лицевой линии поля Йоэй выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сайбари оторвался от соперников и головой отправил мяч точно под правую штангу. 
  • Видеоповтор
    36'
    Хосе Санчес Мартинес послушал судей из комнаты VAR и убедился, что никакого пенальти не было. 
  • Судья
    35'
    Сангаре в продолжении эпизода уже под давлением Раскина и Баришича легко упал на газон, Хосе Санчес Мартинес показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    34'
    С левого фланга Ланг выполнил подачу в центр штрафной площади, Сайбари пробил по воротам, но Батлэнд грамотно сократил дистанцию и спас свою команду. 
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    • Опасный момент
      33'
      Тавернье от левого угла своей штрафной площади выполнил отличный заброс в центр поля на ход Дессерсу, Сириль убежал к линии штрафной площади и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 32'
      Веерман пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 31'
      Видно, что команда Петера Боша хочет забить ещё до перерыва, но всё же пройти плотную оборону "Рейнджерс" крайне непросто. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Кантуэлл в центре поля нарушил правила против Боскальи. Игроки ПСВ быстро разыграли стандарт. 
    • 29'
      Сангаре в центре поля чуть придержал за футболку Ландстрема, но Хосе Санчес Мартинес сразу же дал свисток в пользу шотландского клуба. 
    • 28'
      Бакаойко на правом фланге раскачал Матондо и выполнил подачу на ближний угол вратарской, мяч ушёл в сторону от де Йонга и в итоге стал добычей Батлэнда. 
    • 27'
      Веерман выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Бакайоко, Баришич грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Веерман в центре поля нарушил правила против Кантуэлла. Многовато мелких фолов стало у нас в середине первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Тезе в центре поля огрел по ногам Матондо. Игроки "Рейнджерс" вновь максимально долго разыгрывали стандарт. 
    • Судья
      24'
      Кантуэлл и Дест немного повздорили между собой на правом фланге, Хосе Санчес Мартинес быстро успокоил "горячие головы".
    • 23'
      "Рейнджерс" пока что немного перешёл на игру от соперника, всё же играть первым номером на выезде довольно рискованно. 
    • Опасный момент
      22'
      Бакайоко догнал уходящий мяч на правом фланге, далее Жоан выполнил подачу на дальний угол вратарской, где де Йонг под давлением соперников головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 21'
      Веерман со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Сангаре, чтобы головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Баришич на правом фланге нарушил правила против Бакайоко. ПСВ тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Дессерс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Боскальи. 
    • 18'
      Поднялся Дест после паузы, показал фланговый защитник ПСВ, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Дест получил повреждение в борьбе за мяч у бровки в центре поля. Хосе Санчес Мартинес не сразу остановил игру, что конечно же разозлило Бетера Боша. 
    • 16'
      Баришич с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Дессерса, Сирилю совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Сайбари в центре поля нарушил правила против Сауттара. Игроки "Рейнджерс" максимально долго разыгрывали стандарт. 
    • Опасный момент
      14'
      Веерман из-за пределов штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, Батлэнд не сразу увидел мяч, а поэтому Джеку пришлось постараться, чтобы отбить его на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Бакайоко слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Рейнджерс", правила были нарушены против Раскина. 
    • Угловой
      12'
      Ещё один угловой заработал ПСВ. Веерман выполнил подачу на дальний угол вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      11'
      Веерман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Йонг головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 10'
      Бакайоко неплохо поработал на правом фланге и заработал угловой для своей команды. 
    • 9'
      Сайбари с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Сауттар неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч обратно на правую половину поля. 
    • 8'
      Ланг при развитии атаки по левому флангу выполнил слишком сильную передачу на ход Десту к левому углу штрафной площади, Серджиньо при всём желании никак не мог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот. 
    • 7'
      Баришич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники ПСВ сыграли очень внимательно и вновь без особого труда перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Тезе на левом фланге нарушил правила против Матондо. Игроки "Рейнджерс" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Бакайоко перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сауттара.
    • Фол, нарушение
      4'
      Кантуэлл теперь уже в центре поля нарушил правила против Веермана. Игроки ПСВ быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Раскин в центре поля довольно грубо сыграл против Сайбари. Хосе Санчес Мартинес пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 2'
      Тавернье выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Сифуэнтеса, Хосе в касание отправил мяч в центр штрафной площади, где защитники ПСВ сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. ПСВ сегодня при своих болельщиков считается у букмекеров явным фаворитом, но "Рейнджерс" наверняка доставит команде Петера Боша немало проблем. 
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Веерман Йоэй сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСВ 1:0 Рейнджерс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Рейнджерс

    Исход игры
    ПСВ
    95% (132)
    Ничья
    2.9% (4)
    Рейнджерс
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.42% (92)
    Меньше
    18.58% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    51.1% (71)
    2:0 ПСВ
    8.6% (12)
    3:1 ПСВ
    8.6% (12)
    1:0 ПСВ
    6.5% (9)
    3:2 ПСВ
    2.2% (3)
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    Рейнджерс
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