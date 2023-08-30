Стадион: Паркен. Главный судья: Ковач Иштван
1:0
Перерыв
Ход матча
12'
35'
1:0
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
236 Количество передач 252
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
22
Сореску
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.5
|Оскарссон Орри
|3
|0.5
|Классон Виктор
|2
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.17
|Вавро Денис
|1
|0.17
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.17
|Фальк Расмус
|1
|0.17
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудор Фран
|2
|0.25
|Зволински Лукаш
|2
|0.25
|Кочергин Владислав
|2
|0.25
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.25
|Киттель Сонни
|1
|0.13
|Папаниколау Яннис
|1
|0.13
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ракув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ракув
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
18%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
2
18%
0
0%
91-120
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Ракув
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1
Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0
Результаты матчей
Копенгаген
Ракув
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
11
13
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
32
34
23
25
14
14
14
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 1:0 Ракув
Исход игры
Копенгаген
91.9% (114)
Ничья
6.5% (8)
Ракув
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (48)
Нет
57.14% (64)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
30.6% (38)
2:0 Копенгаген
26.6% (33)
1:0 Копенгаген
21% (26)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:0 Копенгаген
2.4% (3)
3:1 Копенгаген
1.6% (2)
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