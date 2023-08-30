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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Копенгаген
1:0
Перерыв
Ракув
0'
12' Желтая карточка
Арсенич Зоран
1:0
35' Гол
Вавро Денис
42' Желтая карточка
Рундич Милан

Ход матча

12'
 
Арсенич Зоран
35'
Вавро Денис
1:0
42'
 
Рундич Милан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 236 Количество передач 252
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Копенгаген 92.6% (113)
X 5.7% (7)
Ракув 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Ракув
1.87
5.50
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
5
Берггрен
Густав
22
Сореску
Деян
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
77
Цебуля
Марчин
Копенгаген
4-3-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.5
Оскарссон Орри 3 0.5
Классон Виктор 2 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 0.17
Вавро Денис 1 0.17
Ачури Мохамед Элиас 1 0.17
Фальк Расмус 1 0.17
Соренсен Кристиан I 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудор Фран 2 0.25
Зволински Лукаш 2 0.25
Кочергин Владислав 2 0.25
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.25
Киттель Сонни 1 0.13
Папаниколау Яннис 1 0.13
Цебуля Марчин 0 0
Сварнас Стратос 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Рундич Милан 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ракув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ракув
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
2
33%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
18%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
2
18%
0
0%
91-120

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Ракув
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1
Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0

Результаты матчей

Копенгаген
Ракув

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5
1
3
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
2
1.5
3
4
2
3
2.5
2
5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Копенгаген: 42%, Ракув: 58%.
  • 47'
    Ракув контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Оооо... вот это был удар! Ларссон Джордан должен был забить с этой позиции.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Копенгаген 92.6% (113)
    X 5.7% (7)
    Ракув 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Ракув
    1.87
    5.50
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Копенгаген 1:0 Ракув онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 1:0 Ракув

    Исход игры
    Копенгаген
    91.9% (114)
    Ничья
    6.5% (8)
    Ракув
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (48)
    Нет
    57.14% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Копенгаген
    30.6% (38)
    2:0 Копенгаген
    26.6% (33)
    1:0 Копенгаген
    21% (26)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:0 Копенгаген
    2.4% (3)
    3:1 Копенгаген
    1.6% (2)
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    Копенгаген
    Ракув
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