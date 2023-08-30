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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Зрители: 34737 Главный судья: Ковач Иштван
Копенгаген
1:1
Конец матча
Ракув
0'
12' Желтая карточка
Арсенич Зоран
1:0
35' Гол
Вавро Денис
42' Желтая карточка
Рундич Милан
48' Желтая карточка
Классон Виктор
68' Желтая карточка
Кочергин Владислав
81' Желтая карточка
Лерагер Лукас
84' Желтая карточка
Дикс Кевин
1:1
87' Гол
Зволински Лукаш
88' Желтая карточка
Фальк Расмус
90'+7

Ход матча

12'
 
Арсенич Зоран
35'
Вавро Денис
1:0
42'
 
Рундич Милан
48'
Классон Виктор
 
59'
 
Киттель Сонни
Цебуля Марчин
59'
 
Лидерман Бен
Берггрен Густав
60'
Ачури Мохамед Элиас
Эльюнусси Мохамед
 
61'
Корнелиус Андреас
Ларссон Джордан
 
68'
 
Кочергин Владислав
76'
 
Замора Джон
Кочергин Владислав
76'
 
Раковитан Богдан
Арсенич Зоран
81'
Лерагер Лукас
 
84'
Дикс Кевин
 
84'
 
Зволински Лукаш
Пясецки Фабиан
87'
1:1
Зволински Лукаш
(Тудор Фран)
88'
Фальк Расмус
 
88'
Лунд Йенсен Вальдемар
Гонсалвеш Диогу
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 411 Количество передач 466
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Копенгаген 91.9% (114)
X 6.5% (8)
Ракув 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
25
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
5
Берггрен
Густав
22
Сореску
Деян
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
77
Цебуля
Марчин
Копенгаген
4-3-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Копенгаген
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.5
Оскарссон Орри 3 0.5
Классон Виктор 2 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 0.17
Вавро Денис 1 0.17
Ачури Мохамед Элиас 1 0.17
Фальк Расмус 1 0.17
Соренсен Кристиан I 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 3 0.38
Тудор Фран 2 0.25
Кочергин Владислав 2 0.25
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.25
Киттель Сонни 1 0.13
Папаниколау Яннис 1 0.13
Цебуля Марчин 0 0
Сварнас Стратос 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Замора Джон 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 3 0
Лерагер Лукас 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цебуля Марчин 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Рундич Милан 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Ковачевич Владан 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ракув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ракув
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
2
29%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Ракув
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1
Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0

Результаты матчей

Копенгаген
Ракув

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
3
5
2
4
2.5
2
6
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
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    Прогнозы 124
    Копенгаген 91.9% (114)
    X 6.5% (8)
    Ракув 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 1:1 Ракув

    Исход игры
    Копенгаген
    91.9% (114)
    Ничья
    6.5% (8)
    Ракув
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (48)
    Нет
    57.14% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Копенгаген
    30.6% (38)
    2:0 Копенгаген
    26.6% (33)
    1:0 Копенгаген
    21% (26)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:0 Копенгаген
    2.4% (3)
    3:1 Копенгаген
    1.6% (2)
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