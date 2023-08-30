Стадион: Паркен. Зрители: 34737 Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаАрсенич Зоран
1:0
35' ГолВавро Денис
42' Желтая карточкаРундич Милан
48' Желтая карточкаКлассон Виктор
68' Желтая карточкаКочергин Владислав
81' Желтая карточкаЛерагер Лукас
84' Желтая карточкаДикс Кевин
1:1
87' ГолЗволински Лукаш
88' Желтая карточкаФальк Расмус
90'+7
Ход матча
12'
35'
1:0
42'
48'
81'
84'
87'
1:1
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
411 Количество передач 466
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
22
Сореску
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.5
|Оскарссон Орри
|3
|0.5
|Классон Виктор
|2
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.17
|Вавро Денис
|1
|0.17
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.17
|Фальк Расмус
|1
|0.17
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|3
|0.38
|Тудор Фран
|2
|0.25
|Кочергин Владислав
|2
|0.25
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.25
|Киттель Сонни
|1
|0.13
|Папаниколау Яннис
|1
|0.13
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|3
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ракув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ракув
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
2
29%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Ракув
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1
Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0
Результаты матчей
Копенгаген
Ракув
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
35
24
26
15
15
15
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 1:1 Ракув
Исход игры
Копенгаген
91.9% (114)
Ничья
6.5% (8)
Ракув
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
42.86% (48)
Нет
57.14% (64)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
30.6% (38)
2:0 Копенгаген
26.6% (33)
1:0 Копенгаген
21% (26)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:0 Копенгаген
2.4% (3)
3:1 Копенгаген
1.6% (2)
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