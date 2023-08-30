Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Оооо... вот это был удар! Ларссон Джордан должен был забить с этой позиции.

46' Ковачевич Владан взял и забрал мяч на выходе

46' Ох, красивый был бы гол! Ларссон Джордан пробил с лета в перекладину!

46' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фальк Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Рундич Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Рундич Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ковачевич Владан взял и забрал мяч на выходе

36' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Г О О О О Л - Вавро Денис из команды Копенгаген правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

35' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Ракув

35' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

34' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Пясецки Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Рундич Милан из команды Ракув своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Копенгаген

21' Папаниколау Яннис из команды Ракув не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Ракув идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Ковачевич Владан взял и забрал мяч на выходе

15' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

13' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ковачевич Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Арсенич Зоран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Удар от ворот произведет Ракув

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ковачевич Владан взял и забрал мяч на выходе

7' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сореску Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ракув совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ракув совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Ракув

2' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля