Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
10
Неймар
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
11 РодригоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
17 АндреПолузащитник
-
18 ЖоэлинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Lucas Perri
-
14 Huan Nino2
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Carlos Roca2
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Costas
История личных встреч
Бразилия
Боливия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
3.25
2.25
Среднее время на гол
27
40
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
80
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1
Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0
Боливия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|1 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|1
|Колумбия
|Борре Рафаэль
|1
|Уругвай
|Вальверде Федерико
|1
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|0 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Венесуэла
|Гонсалес Александр
|1
|Аргентина
|Паредес Леандро
|1
|Чили
|Пульгар Эрик
|1
|Перу
|Араухо Мигель
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бразилия - Боливия
Исход игры
Бразилия
99.2% (129)
Ничья
0.8% (1)
Боливия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (72)
Меньше
40% (48)
Обе команды забьют
Да
17.5% (21)
Нет
82.5% (99)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
36.2% (47)
3:0 Бразилия
29.2% (38)
4:0 Бразилия
8.5% (11)
3:1 Бразилия
7.7% (10)
2:1 Бразилия
5.4% (7)
4:1 Бразилия
2.3% (3)
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