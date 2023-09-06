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Отборочные матчи: Южная Америка
2023-2025

Тур: 1.
Бразилия
FIFA #3
 
Позже
Боливия
FIFA #83
Прогнозы 46
Бразилия 100% (46)
X 0% (0)
Боливия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Боливия
1.05
18.00
85.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бразилия
Боливия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЮА
0:4
ОМЮА
5:0
КА
3:0
ОМЮА
0:0
ОМЮА
5:0
ММ
0:4
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

3.25
2.25

Среднее время на гол

27
40

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
80

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1
Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0
Боливия
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Узбекистан - Боливия 1:0 Боливия - Перу 0:1 Боливия - Сенегал 0:2 Боливия - Бразилия 0:4 Колумбия - Боливия 3:0 Боливия - Чили 2:3 Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0 Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2
Команда И В Н П Г О
1.
Чили
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Перу
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бразилия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венесуэла
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уругвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колумбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Парагвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аргентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эквадор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Боливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Эквадор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Колумбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уругвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Венесуэла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бразилия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чили
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Боливия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Эквадор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Колумбия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уругвай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Венесуэла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бразилия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чили
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 2 дня 19 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 46
    Бразилия 100% (46)
    X 0% (0)
    Боливия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Боливия
    1.05
    18.00
    85.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бразилия - Боливия

    Исход игры
    Бразилия
    100% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Боливия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    26.67% (12)
    Нет
    73.33% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    38.3% (18)
    3:0 Бразилия
    25.5% (12)
    3:1 Бразилия
    14.9% (7)
    2:1 Бразилия
    8.5% (4)
    4:0 Бразилия
    4.3% (2)
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