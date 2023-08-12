Фора -1
ChelMedvedoSvin #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6
|1.2
|Тейлор Роберт
|3
|0.6
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.2
|Мартинес Хосеф
|1 (1)
|0.2
|Альба Жорди
|0
|0
|Робинсон Роналду
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|2 (1)
|0.4
|Агьеманг Патрик
|2
|0.4
|Арфилд Скотт
|1
|0.2
|Бронико Брандт
|1
|0.2
|Бендер Бен
|1
|0.2
|Линдси Джейлин
|0
|0
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Месси Лионель
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Гомес Диего III
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Натан
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Приветт Эндрю
|1
|0
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|7 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|6 (1)
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|5
|Цинциннати
|_Vazquez B.
|4
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосеф
|4
|Атлас
|_Santamaria A.
|1 2
|Нэшвилл
|_Bunbury T.
|1 2
|Шарлотт
|Бёрн Натан
|3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Амайя Фрэнки
|3