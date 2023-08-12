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  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Стадион: . Главный судья: Эльфат Исмаил
Интер Майами
0:0
Первый тайм
Шарлотт
Прогнозы 138
Интер Майами 97.8% (135)
X 1.4% (2)
Шарлотт 0.7% (1)
0
выиграет Интер Майами
Фора -1
ChelMedvedoSvin #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Шарлотт
1.50
5.20
6.00
Все Коэффициенты
17
Мартинес
Хосеф
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Керн
18
Альба
Жорди
3
Арройо
Диксон
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
16
Тейлор
Роберт
10
Месси
Лионель
29
Дос
Сантос
Карлос
Жоаким
99
Дженсен
Кристофер
32
Аллен
Ноа
4
Маквей
Кристофер
20
Невилл
Харви
15
Сэйлор
Райан
28
Аскона
Эдисон
8
Гомес
Диего
III
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
9
Кампана
Леонардо
19
Робинсон
Роналду
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
25
Аффул
Харрисон
8
Вествуд
Эшли
37
Арфилд
Скотт
13
Бронико
Брандт
15
Бендер
Бен
7
Юзвяк
Камиль
11
Свидерски
Кароль
31
Маркс
Джордж
23
Сисниего
Пабло
20
Джонс
Деррик
4
Коруджо
Гусман
2
Собоциньский
Ян
36
Кембридж
Брэндон
10
Деягере
Брехт
19
Хегардт
Кристофер
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
22
Мерам
Джастин
6
_Tuiloma
B.
Интер Майами
Шарлотт

История личных встреч

Интер Майами
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 1.2
Тейлор Роберт 3 0.6
Кремаски Бенджамин 1 0.2
Мартинес Хосеф 1 (1) 0.2
Альба Жорди 0 0
Робинсон Роналду 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 2 (1) 0.4
Агьеманг Патрик 2 0.4
Арфилд Скотт 1 0.2
Бронико Брандт 1 0.2
Бендер Бен 1 0.2
Линдси Джейлин 0 0
Вествуд Эшли 0 0
Юзвяк Камиль 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Месси Лионель 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Арройо Диксон 1 0
Гомес Диего III 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Натан 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Мерам Джастин 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Приветт Эндрю 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шарлотт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Интер Майами
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шарлотт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1
Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3
ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Результаты матчей

Интер Майами
Шарлотт

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:4
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
2
2
3.5
1
3
1/16 финала
1 Филадельфия Юнион
0 Ди Си Юнайтед
1 Нью-Йорк Ред Буллз
0 Нью-Йорк Сити
0 Пумас-УНАМ
1 Керетаро
10 Нью-Инглэнд Революшн
9 Атлас
2 Даллас
1 Мазатлан
3 Интер Майами
1 Орландо Сити
4 Шарлотт
3 Крус Асуль
5 Хьюстон Динамо
3 Пачука
0 Чикаго Файр
1 Америка Мехико
5 Цинциннати
6 Нэшвилл
4 Толука
1 Спортинг Канзас-Сити
6 Коламбус Крю
7 Миннесота Юнайтед
7 Лос-Анджелес
1 Хуарес
3 Реал Солт-Лейк
1 Леон
6 Тигрес
4 Ванкувер Уайткэпс
0 Портленд Тимберс
1 Монтеррей
1/8 финала
5 Филадельфия Юнион
4 Нью-Йорк Ред Буллз
5 Керетаро
4 Нью-Инглэнд Революшн
7 Даллас
9 Интер Майами
2 Шарлотт
1 Хьюстон Динамо
7 Америка Мехико
8 Нэшвилл
4 Толука
6 Миннесота Юнайтед
4 Лос-Анджелес
0 Реал Солт-Лейк
0 Тигрес
1 Монтеррей
1/4 финала
Филадельфия Юнион
Керетаро
Интер Майами
Шарлотт
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
Монтеррей
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 7 (1)
Интер Майами Месси Лионель 6 (1)
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 5
Цинциннати _Vazquez B. 4
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Мартинес Хосеф 4
Атлас _Santamaria A. 1 2
Нэшвилл _Bunbury T. 1 2
Шарлотт Бёрн Натан 3
Нью-Йорк Ред Буллз Амайя Фрэнки 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
Прогнозы 138
Интер Майами 97.8% (135)
X 1.4% (2)
Шарлотт 0.7% (1)
0
выиграет Интер Майами
Фора -1
ChelMedvedoSvin #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Шарлотт
1.50
5.20
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Майами 0:0 Шарлотт онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами 0:0 Шарлотт

Исход игры
Интер Майами
97.8% (134)
Ничья
1.5% (2)
Шарлотт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
37.2% (51)
2:0 Интер Майами
15.3% (21)
3:1 Интер Майами
12.4% (17)
1:0 Интер Майами
5.1% (7)
3:2 Интер Майами
2.2% (3)
3:0 Интер Майами
2.2% (3)
4:1 Интер Майами
1.5% (2)
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