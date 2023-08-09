Позже
История личных встреч
Интер Майами
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6
|1.5
|Тейлор Роберт
|3
|0.75
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.25
|Мартинес Хосеф
|1 (1)
|0.25
|Альба Жорди
|0
|0
|Робинсон Роналду
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|2 (1)
|0.5
|Агьеманг Патрик
|2
|0.5
|Арфилд Скотт
|1
|0.25
|Бронико Брандт
|1
|0.25
|Бендер Бен
|1
|0.25
|Линдси Джейлин
|0
|0
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Месси Лионель
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Гомес Диего III
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Натан
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Приветт Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Интер Майами
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шарлотт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Интер Майами
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шарлотт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1
Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3
ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Результаты матчей
Интер Майами
Шарлотт
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
4:4
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
Интер Майами
Шарлотт
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|7 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|6 (1)
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|5
|Цинциннати
|_Vazquez B.
|4
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосеф
|4
|Атлас
|_Santamaria A.
|1 2
|Нэшвилл
|_Bunbury T.
|1 2
|Шарлотт
|Бёрн Натан
|3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Амайя Фрэнки
|3
Прогнозы на матч Интер Майами - Шарлотт
Исход игры
Интер Майами
100% (10)
Ничья
0% (0)
Шарлотт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70% (7)
Меньше
30% (3)
Обе команды забьют
Да
70% (7)
Нет
30% (3)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
40% (4)
3:1 Интер Майами
30% (3)
2:0 Интер Майами
20% (2)
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