Стадион: Акер.
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Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|1
|0.25
|Линнес Мартин
|1
|0.25
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.25
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|2
|0.5
|Дервисоглу Халил
|2
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.25
|Икарди Мауро
|1
|0.25
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.25
|Йылмаз Барыш
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Молде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Галатасарай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1
Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4
Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0
Результаты матчей
Молде
Галатасарай
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Молде
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Доффо Агустин
|3
Прогнозы на матч Молде - Галатасарай
Исход игры
Молде
15.2% (7)
Ничья
23.9% (11)
Галатасарай
60.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
32.6% (15)
1:1 Ничья
19.6% (9)
0:1 Галатасарай
15.2% (7)
2:1 Молде
6.5% (3)
0:2 Галатасарай
6.5% (3)
1:0 Молде
6.5% (3)
1:3 Галатасарай
4.3% (2)
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