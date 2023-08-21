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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: .
Молде
 
Позже
Галатасарай
Прогнозы 46
Молде 15.2% (7)
X 23.9% (11)
Галатасарай 60.9% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Галатасарай
2.85
3.60
2.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 1 0.25
Линнес Мартин 1 0.25
Эриксен Кристиан I 1 0.25
Брюнхильдсен Ола 1 0.25
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 2 0.5
Дервисоглу Халил 2 0.5
Актюркоглу Мухаммед 1 0.25
Икарди Мауро 1 0.25
Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
Йылмаз Барыш 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнутсон Эрлинг 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Айхан Кан 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Молде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Галатасарай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1
Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4
Галатасарай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0

Результаты матчей

Молде
Галатасарай

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Молде
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Молде - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Молде 15.2% (7)
    X 23.9% (11)
    Галатасарай 60.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молде
    Ничья
    Галатасарай
    2.85
    3.60
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молде - Галатасарай онлайн

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    Прогнозы на матч Молде - Галатасарай

    Исход игры
    Молде
    15.2% (7)
    Ничья
    23.9% (11)
    Галатасарай
    60.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Галатасарай
    32.6% (15)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    0:1 Галатасарай
    15.2% (7)
    2:1 Молде
    6.5% (3)
    0:2 Галатасарай
    6.5% (3)
    1:0 Молде
    6.5% (3)
    1:3 Галатасарай
    4.3% (2)
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    Молде
    Галатасарай
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