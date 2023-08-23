Стадион: Самми Офер. Главный судья: Масса Давиде
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаРидер Фабиан
45' Желтая карточкаИмери Кастриот
50' Желтая карточкаКорню Пьер
63' Желтая карточкаЧери Тьяронн
72' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
74' Желтая карточкаМохамед Али II
83' Желтая карточкаМонтейро Джоэл
90'+6
Ход матча
41'
45'
50'
63'
72'
72'
74'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
460 Количество передач 315
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ницан
Итамар
30
Сек
Абдулай
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
91
Саба
Диа
17
Янко
Саиди
23
Бенито
Лорис
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
16 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
-
91 Саба ДиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
-
19 Шуранов ЭрикНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
-
28 Хаяй ИлайНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
40 Кайуф Шариф
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Блюм Левин
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|5
|0.71
|Дэвид Дин
|3
|0.43
|Саба Диа
|2
|0.29
|Шуранов Эрик
|2
|0.29
|Чери Тьяронн
|1
|0.14
|Джабер Махмуд
|1
|0.14
|Халаили Анан
|1
|0.14
|Хазиза Долев
|0
|0
|Сек Абдулай
|0
|0
|Мохамед Али II
|0
|0
|Корню Пьер
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корню Пьер
|4
|0
|Мохамед Али II
|3
|0
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Пьерро Францди
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Ницан Итамар
|1
|0
|Чери Тьяронн
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Гольдберг Шон
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Маккаби Хайфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
0
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
0
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Янг Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:0 Янг Бойз
Исход игры
Маккаби Хайфа
59.6% (84)
Ничья
30.5% (43)
Янг Бойз
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Хайфа
31.2% (44)
1:1 Ничья
23.4% (33)
1:0 Маккаби Хайфа
11.3% (16)
1:2 Янг Бойз
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Маккаби Хайфа
2.1% (3)
0:1 Янг Бойз
1.4% (2)
3:2 Маккаби Хайфа
1.4% (2)
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