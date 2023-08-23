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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Маккаби Хайфа
0:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
41' Желтая карточка
Ридер Фабиан
45' Желтая карточка
Имери Кастриот
50' Желтая карточка
Корню Пьер
63' Желтая карточка
Чери Тьяронн
72' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
74' Желтая карточка
Мохамед Али II
83' Желтая карточка
Монтейро Джоэл
90'+6

Ход матча

41'
 
Ридер Фабиан
45'
 
Имери Кастриот
50'
Корню Пьер
 
61'
 
Монтейро Джоэл
Имери Кастриот
63'
Чери Тьяронн
 
69'
 
Miguel Chaiwa
Лаупер Сандро
70'
 
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
72'
Сундгрен Даниэль
 
72'
Халаили Анан
Саба Диа
 
74'
Мохамед Али II
 
79'
Дэвид Дин
Хазиза Долев
 
83'
 
Монтейро Джоэл
88'
 
Ганвула Сильвер
Элиа Мешак
88'
Рафаэлов Лиор
Чери Тьяронн
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 460 Количество передач 315
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 141
Маккаби Хайфа 59.6% (84)
X 30.5% (43)
Янг Бойз 9.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ницан
Итамар
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
27
Корню
Пьер
26
Джабер
Махмуд
4
Мохамед
Али
II
10
Чери
Тьяронн
91
Саба
Диа
9
Пьерро
Францди
8
Хазиза
Долев
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
23
Бенито
Лорис
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
10
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Маккаби Хайфа
4-3-3
Янг Бойз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 5 0.71
Дэвид Дин 3 0.43
Саба Диа 2 0.29
Шуранов Эрик 2 0.29
Чери Тьяронн 1 0.14
Джабер Махмуд 1 0.14
Халаили Анан 1 0.14
Хазиза Долев 0 0
Сек Абдулай 0 0
Мохамед Али II 0 0
Корню Пьер 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корню Пьер 4 0
Мохамед Али II 3 0
Сундгрен Даниэль 2 0
Пьерро Францди 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Ницан Итамар 1 0
Чери Тьяронн 1 0
Саба Диа 1 0
Хазиза Долев 1 0
Кандил Маор 1 0
Гольдберг Шон 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Маккаби Хайфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
0
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
0
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1
Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Янг Бойз

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
4
2.5
2
5
3.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 141
    Маккаби Хайфа 59.6% (84)
    X 30.5% (43)
    Янг Бойз 9.9% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:0 Янг Бойз

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    59.6% (84)
    Ничья
    30.5% (43)
    Янг Бойз
    9.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Хайфа
    31.2% (44)
    1:1 Ничья
    23.4% (33)
    1:0 Маккаби Хайфа
    11.3% (16)
    1:2 Янг Бойз
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    2:0 Маккаби Хайфа
    2.1% (3)
    0:1 Янг Бойз
    1.4% (2)
    3:2 Маккаби Хайфа
    1.4% (2)
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