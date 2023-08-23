Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Цвайер Феликс
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаДжуричич Филип
45' Желтая карточкаНьякате Сику
1:0
51' ГолРуис Абель
53' Желтая карточкаФонте Жозе
2:0
73' ГолДжало Альваро
84' Желтая карточкаВиллиан Арао
86' Желтая карточкаБриньоли Альберто
2:1
90' ГолМансини Даниэль
90'+9
Ход матча
45'
51'
1:0
53'
73'
2:0
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джало Альваро
|3
|1
|Брума Арминду
|2
|0.67
|Пицци Луиш
|2
|0.67
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.33
|Руис Абель
|1
|0.33
|Орта Рикарду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|3
|0.6
|Иоаннидис Фотис
|2 (2)
|0.4
|Джуричич Филип
|1
|0.2
|Бернард Дуарте
|1
|0.2
|Мансини Даниэль
|1
|0.2
|Хуанкар
|0
|0
|Едвай Тин
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонте Жозе
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|2
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Чокай Энис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
1
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
50%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
2
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0
Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
Результаты матчей
Брага
Панатинаикос
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брага
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:1 Панатинаикос
Исход игры
Брага
79.1% (106)
Ничья
14.2% (19)
Панатинаикос
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Брага
38.8% (52)
1:0 Брага
13.4% (18)
1:1 Ничья
10.4% (14)
3:1 Брага
6% (8)
2:0 Брага
6% (8)
1:2 Панатинаикос
3.7% (5)
0:1 Панатинаикос
2.2% (3)
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