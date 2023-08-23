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Лига чемпионов
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Брага
2:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
8' Желтая карточка
Джуричич Филип
45' Желтая карточка
Ньякате Сику
1:0
51' Гол
Руис Абель
53' Желтая карточка
Фонте Жозе
2:0
73' Гол
Джало Альваро
84' Желтая карточка
Виллиан Арао
86' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
2:1
90' Гол
Мансини Даниэль
90'+9

Ход матча

8'
 
Джуричич Филип
36'
Орта Андре
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
45'
Ньякате Сику
 
51'
Руис Абель
(Орта Рикарду)
1:0
53'
Фонте Жозе
 
65'
 
Бернард Дуарте
Джуричич Филип
66'
 
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
66'
Джало Альваро
Пицци Луиш
 
73'
Джало Альваро
(Орта Рикарду)
2:0
76'
 
Гнезда-Черин Адам
Де Вильена Тонни
76'
 
Канталапьерда Аитор
Паласиос Себастьян
82'
 
Виллиан Арао
Перес Рубен
84'
 
Виллиан Арао
86'
Каштру Андре
Брума Арминду
 
86'
Лопеш Рони
Орта Рикарду
 
86'
Банза Симон
Руис Абель
 
86'
 
Бриньоли Альберто
90'
2:1
Мансини Даниэль
(Иоаннидис Фотис)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Брага 79.1% (106)
X 14.2% (19)
Панатинаикос 6.7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
22
Пицци
Луиш
18
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
7
Брума
Арминду
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
31
Джуричич
Филип
17
Мансини
Даниэль
9
Шпорар
Андраж
Брага
4-3-3
Панатинаикос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джало Альваро 3 1
Брума Арминду 2 0.67
Пицци Луиш 2 0.67
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.33
Руис Абель 1 0.33
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 0.6
Иоаннидис Фотис 2 (2) 0.4
Джуричич Филип 1 0.2
Бернард Дуарте 1 0.2
Мансини Даниэль 1 0.2
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Ньякате Сику 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 2 0
Перес Рубен 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Виллиан Арао 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Чокай Энис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
50%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
2
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0
Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0

Результаты матчей

Брага
Панатинаикос

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брага
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
2
3.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
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    Прогнозы 134
    Брага 79.1% (106)
    X 14.2% (19)
    Панатинаикос 6.7% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:1 Панатинаикос

    Исход игры
    Брага
    79.1% (106)
    Ничья
    14.2% (19)
    Панатинаикос
    6.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    38.8% (52)
    1:0 Брага
    13.4% (18)
    1:1 Ничья
    10.4% (14)
    3:1 Брага
    6% (8)
    2:0 Брага
    6% (8)
    1:2 Панатинаикос
    3.7% (5)
    0:1 Панатинаикос
    2.2% (3)
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